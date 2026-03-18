பாளை.யில் தோ்தல் விழிப்புணா்வு மனிதச் சங்கிலி

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில்5 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும் 100 சதவீதம் வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி வாக்காளா்கள் விழிப்புணா்வு மனிதச்சங்கிலி ாளையங்கோட்டை வஉசி மைதானம் அருகே புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான இரா.சுகுமாா் மனிதச்சங்கிலியைத் தொடங்கி வைத்தாா்.
இதில், பாளையங்கோட்டை சித்த மருத்துவக் கல்லூரியை சோ்ந்த 300 மாணவ, மாணவியா் பங்கேற்று தோ்தலில் வாக்களிப்பதன்அவசியம் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா்.
மேலும், தச்சநல்லூா், மானூா், நாஞ்சான்குளம் கிராமங்களில் தோ்தல் நாள் குறித்தும், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வாக்களிப்பது குறித்தும் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
மனிதச் சங்கிலியில் பங்கேற்ற ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா் உள்ளிட்டோா்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
