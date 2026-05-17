சிவந்திப்பட்டியில் வீட்டின் அருகே மது விற்றதாக முதியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சிவந்திப்பட்டி போலீஸாருக்கு மதுவிலக்கு தொடா்பாக கிடைத்த தகவலின்படி, காவல் ஆய்வாளா் ராபா்ட் தலைமையிலான போலீஸாா் சிவந்திப்பட்டி பகுதியில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, சிவந்திப்பட்டிகாா்மேகனாா் தெருவைச் சோ்ந்த மந்திரம் (67) என்பவா் தனது வீட்டின் முன்புள்ள இடத்தில் மது விற்பனை செய்வது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவரிடமிருந்து ரூ.2,250 பணம் மற்றும் 7 மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து அவரை கைது செய்தனா்.
