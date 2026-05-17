பாளையங்கோட்டையில் பெண்ணை பைக்கில் வந்த இருவா் சனிக்கிழமை வெட்டிக் கொலை செய்தனா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், வல்லநாடு, சென்னல்பட்டியைச் சோ்ந்த பெருமாள் மகள் முத்துமாலை (35). திருமணமான இவருக்கு 7 வயதில் மகள் உள்ளாா். கணவா் பெங்களூரில் வேலை பாா்த்து வருகிறாா். மேலும், தம்பதி இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் இவா் பாளையங்கோட்டை, தியாகராஜநகா் பகுதியில் தனது மகளுடன் வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்தாராம்.
இந்நிலையில் சனிக்கிழமை இரவு வேலை நிமித்தமாக வெளியே சென்று விட்டு பைக்கில் வீட்டின் அருகே வந்த அவரை, பைக்கில் பின் தொடா்ந்து வந்த இருவா் அரிவாளால் வெட்டிக் கொலைசெய்துவிட்டு தப்பினா். இத்தகவலறிந்த பெருமாள்புரம் போலீஸாா், அவரது சடலத்தைக் கைப்பற்றி வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
