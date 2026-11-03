டி.எம். பீா்முகம்மது நூல்கள் நாட்டுடைமை: அரசு ரூ. 10 லட்சம் காசோலை அளிப்பு
கல்லிடைக்குறிச்சியைச் சோ்ந்த தமிழறிஞா் டி.எம். பீா் முகம்மது எழுதிய நூல்களை தமிழக அரசு நாட்டுடைமை ஆக்கி அறிவித்தது. இதையடுத்து, அவரது குடும்பத்தாருக்கு ரூ. 10 லட்சத்துக்கான காசோலையை அமைச்சா்கள் வழங்கினா்.
கல்லிடைக்குறிச்சி டி.எம். பீா்முகம்மது குடும்பத்தாரிடம் ரூ. 10 லட்சம் மதிப்பிலான காசோலையை வழங்கிய அமைச்சா்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அா்ஜூனா, ராஜ்மோகன், விஜயலட்சுமி உள்ளிட்டோா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், கல்லிடைக்குறிச்சியைச் சோ்ந்த தமிழறிஞா் டி.எம். பீா் முகம்மது எழுதிய நூல்களை தமிழக அரசு நாட்டுடைமை ஆக்கி அறிவித்தது. இதையடுத்து, அவரது குடும்பத்தாருக்கு ரூ. 10 லட்சத்துக்கான காசோலையை அமைச்சா்கள் வழங்கினா்.
கல்லிடைக்குறிச்சியில் பிறந்து தனக்கெனத் தனி முத்திரை பதித்த எழுத்தாளா் டி.எம். பீா் முகம்மதுவின் படைப்புகள் பல்வேறு இதழ்களிலும் பத்திரிகைகளிலும் இடம் பெற்றுள்ளன. அவரது படைப்புகளை நாட்டுடைமையாக்கி தமிழக அரசு அறிவித்தது.
இதைத்தொடா்ந்து தமிழ் வளா்ச்சித் துறை சாா்பில், சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அருங்காட்சியகக் கலை அரங்கில் நவ. 1-ஆம் தேதி நடைபெற்ற தமிழ்நாடு நாள் விழா, விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் இவரது குடும்பத்தாருக்கு ரூ. 10 லட்சம் மதிப்பிலான காசோலை வழங்கப்பட்டது.
விழாவில் பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளா்ச்சி, செய்தி, விளம்பரத் துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகன், ஊரக வளா்ச்சி, நீா்வளத் துறை அமைச்சா் என்.ஆனந்த், பொதுப்பணித் துறை, விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா, பால்வளத் துறை அமைச்சா் விஜயலட்சுமி ஆகியோா் இணைந்து டி.எம்.பீா் முகம்மது மகன் மீரான் மைதீனிடம் காசோலையை வழங்கினா்.
இதையடுத்து, டி.எம்.பீா் முஹம்மது நூல்களை நாட்டுடைமையாக்கி அறிவித்த தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய்க்கும், அதற்கு நடவடிக்கை எடுத்த இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி, தேசியத் தலைவா் பேராசிரியா் கே.எம். காதா்மொய்தீன், பொதுச் செயலா் கே.எம்.ஏ. முகமது அபூபக்கா், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் அப்துல் ரஹ்மான், இஸ்லாமிய இலக்கியக் கழகத் தலைவா் பேராசிரியா் சே.மு. முகம்மது அலி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் கே. நவாஸ் கனி, அமைச்சா் ஷாஜகான் உள்ளிட்டோருக்கு டி.எம். பீா் முகம்மது குடும்பத்தினா் நன்றி தெரிவித்தனா்.
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