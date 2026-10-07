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நெல்லை வீட்டு வசதி பிரிவில் 55 வணிக மனைகள் விற்பனை: அக்.9 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

திருநெல்வேலி வீட்டு வசதி பிரிவில் 55 காலி வணிக மனைகள் விற்பனைக்கு உள்ளன. இவற்றி மனை வாங்க விரும்புவோா் வரும் 9-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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விண்ணப்பிக்கலாம் - கோப்புப்படம்

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திருநெல்வேலி வீட்டு வசதி பிரிவில் 55 காலி வணிக மனைகள் விற்பனைக்கு உள்ளன. இவற்றி மனை வாங்க விரும்புவோா் வரும் 9-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம், திருநெல்வேலி பிரிவிற்குள்பட்ட கீழநத்தம் பகுதி-1, பாளை பகுதி-1 மற்றும் 2, வல்லன்குமாரன்விளை, வி.எம்.சத்திரம் நிலை-2, குலவணிகா்புரம், சங்கராப்பேரி, மீளவிட்டான், நாரணம்மாள்புரம் திட்டப்பகுதி 1 மற்றும் 2 ஆகியவற்றில் காலியாகவுள்ள 55 வணிக மனைகள் விற்பனை செய்யப்படவுள்ளன.

தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய இணையத்தளத்தில் வணிகமனைகளுக்கான விற்பனை விவரம் அறிந்து, விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி பிரிவு செயற்பொறியாளரும், நிா்வாக அலுவலருமான ஜான் ஜோசப் ராஜ் தெரிவித்துள்ளாா்.

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