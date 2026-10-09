வீட்டுவசதி வாரியத்தில் மனைகள் வாங்க இணையத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்
தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தில் மனைகளை வாங்க இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தில் மனைகளை வாங்க இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியம், ஒசூா் வீட்டுவசதி பிரிவுக்குள்பட்ட ஒசூா், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, தேன்கனிக்கோட்டை ஆகிய பகுதிகளில் விற்பனைக்கு உள்ள வணிக மனைகள், பொது உபயோக மனைகள், பள்ளிக்கூட மனைகள் மற்றும் கடை மனைகள் என மொத்தம் 42 மனைகள் விற்பனைக்கு உள்ளன.
இந்த வணிக மனைகள் மின்னணு ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளதால், மனைகளை வாங்க விரும்பும் பொதுமக்கள் அக். 15-ஆம் தேதிக்குள் இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு ஜ்ஜ்ஜ்.ற்ய்ட்க்ஷ.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய் மற்றும் ட்ற்ற்ல்ள்://ற்ய்ற்ங்ய்க்ங்ழ்ள்.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய் ஆகிய இணையதள முகவரிகளில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
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