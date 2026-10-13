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நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (13.10.2026)

பாபநாசம் அணை - கோப்புப் படம்

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பாபநாசம்-41.40

சோ்வலாறு-55.05

மணிமுத்தாறு-59.62

வடக்கு பச்சையாறு-6

நம்பியாறு-10.30

கொடுமுடியாறு-5

மழை அளவு (மி.மீ.)

பாளையங்கோட்டை-28.20

திருநெல்வேலி-10

சோ்வலாறு-12

பாபநாசம்-18

மணிமுத்தாறு-35.80

கன்னடியன் அணைக்கட்டு-22.40

சேரன்மகாதேவி-7.20

களக்காடு-15.60

மூலைக்கரைப்பட்டி-22

அம்பாசமுத்திரம்-39

ராதாபுரம்-5

நான்குனேரி-46

நம்பியாறு-3

கொடுமுடியாறு-35

தென்காசி மாவட்டம்

கடனா-56

ராமநதி-48.50

கருப்பாநதி-41.85

குண்டாறு-28

அடவிநயினாா்-97.75

மழை அளவு (மி.மீ.)

தென்காசி-5.30

கடனா-8

ராமநதி-7

ஆய்குடி-16

கருப்பாநதி-29

சங்கரன்கோவில்-10

செங்கோட்டை-9

குண்டாறு-10

அடவிநயினாா்-16

சிவகிரி-20...

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