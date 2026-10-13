நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (13.10.2026)
பாபநாசம் அணை - கோப்புப் படம்
பாபநாசம்-41.40
சோ்வலாறு-55.05
மணிமுத்தாறு-59.62
வடக்கு பச்சையாறு-6
நம்பியாறு-10.30
கொடுமுடியாறு-5
மழை அளவு (மி.மீ.)
பாளையங்கோட்டை-28.20
திருநெல்வேலி-10
சோ்வலாறு-12
பாபநாசம்-18
மணிமுத்தாறு-35.80
கன்னடியன் அணைக்கட்டு-22.40
சேரன்மகாதேவி-7.20
களக்காடு-15.60
மூலைக்கரைப்பட்டி-22
அம்பாசமுத்திரம்-39
ராதாபுரம்-5
நான்குனேரி-46
நம்பியாறு-3
கொடுமுடியாறு-35
தென்காசி மாவட்டம்
கடனா-56
ராமநதி-48.50
கருப்பாநதி-41.85
குண்டாறு-28
அடவிநயினாா்-97.75
மழை அளவு (மி.மீ.)
தென்காசி-5.30
கடனா-8
ராமநதி-7
ஆய்குடி-16
கருப்பாநதி-29
சங்கரன்கோவில்-10
செங்கோட்டை-9
குண்டாறு-10
அடவிநயினாா்-16
சிவகிரி-20...
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