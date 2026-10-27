நாட்டு வெடிகுண்டை வெடிக்கச் செய்து ரீல்ஸ்: மேலும் ஒருவா் கைது
திருநெல்வேலியில் நாட்டு வெடிகுண்டை வெடிக்கச் செய்து ரீல்ஸ் வெளியிட்டது தொடா்பான வழக்கில் மேலும் ஒருவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை இரவில் கைது செய்தனா்.
கைது
திருநெல்வேலியில் நாட்டு வெடிகுண்டை வெடிக்கச் செய்து ரீல்ஸ் வெளியிட்டது தொடா்பான வழக்கில் மேலும் ஒருவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை இரவில் கைது செய்தனா். வண்ணாா்பேட்டையில் உள்ள பிரபல துணிக்கடையின் பின்புறம் உள்ள வயல் வெளியில் இளைஞா் ஒருவா் தனது கூட்டாளிகளுடன் சோ்ந்து நாட்டு வெடிகுண்டை வீசி வெடிக்க செய்துள்ளாா். அதை மற்றொரு இளைஞா் கைப்பேசியில் விடியோவாக எடுத்து ரீல்ஸ் வெளியிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த ரீல்ஸ் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வந்ததை அறிந்த பாளையங்கோட்டை போலீஸாா், சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று விசாரணை நடத்தினா். அப்போது, அங்கு அந்த இளைஞா் வெடிபொருளை சணலில் சுற்றி நாட்டு வெடிகுண்டுகளை தயாா் செய்து கொண்டிருந்தாராம். போலீஸாா் அவரைப் பிடித்து விசாரித்ததில், பாளையங்கோட்டை சமாதானபுரத்தைச் சோ்ந்த சாலமோன் மகன் அஸ்வின் (23) என்பது தெரியவந்தது. அவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
அவரிடம் இருந்த நாட்டு வெடிகுண்டு, மோட்டாா் சைக்கிள் ஆகியவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். தொடா்ந்து நடத்திய விசாரணையில், நாட்டு வெடிகுண்டை வெடிக்கச் செய்தது திருநெல்வேலி நகரம் வயல் தெருவை சோ்ந்த முத்துராமலிங்கம் மகன் ஐயப்பன் (22) என்பது தெரியவந்தது. அவரை தனிப்படை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை நள்ளிரவில் கைது செய்தனா்.
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