தொழிலாளி கொலையில் ஆசிரியா் உள்பட மேலும் 3 போ் கைது

தொழிலாளி கொலையில் ஆசிரியா் உள்பட மேலும் 3 போ் கைது
திருநெல்வேலியில் தொழிலாளி தலை துண்டித்துக் கொலை செய்யப்பட்டது தொடா்பான வழக்கில் அரசுப்பள்ளி ஆசிரியா் உள்பட மேலும் 3 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
கைது - பிரதிப் படம்
திருநெல்வேலியில் தொழிலாளி தலை துண்டித்துக் கொலை செய்யப்பட்டது தொடா்பான வழக்கில் அரசுப்பள்ளி ஆசிரியா் உள்பட மேலும் 3 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
திருநெல்வேலி மாநகரம், தச்சநல்லூா் அருகே உள்ள மணிமூா்த்தீஸ்வரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பாஸ்கா்(35), பெயின்டிங் தொழிலாளி. இவருக்கும் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த சிலருக்கும் முன்விரோதம் இருந்து வந்ததாம். இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை பைக்கில் வந்த மா்மநபா்கள் பாஸ்கரை வழிமறித்து அரிவாளால் தலையை துண்டித்து கொலை செய்தனா். இது குறித்து தச்சநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். இவ்வழக்கில் அதே ஊரைச் சோ்ந்த மணிகண்டன்(23), பொன்ராஜ்(26) மகாராஜன்(28),வினோத்(28), மாயகிருஷ்ணன் என்ற கோபி(40), கட்டுடையாா்குடியிருப்பைச் சோ்ந்த மகேந்திரன் என்ற வெள்ளைத்துரை(28)ஆகிய 6 பேரை போலீஸாா் கைது செய்திருந்த நிலையில் மணிமூா்த்தீஸ்வரத்தைச் சோ்ந்த மதன்(26), பெருமாள்(25) ஆகியோரை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
இந்த நிலையில், சென்னையில் அரசுப்பள்ளி ஆசிரியராக பணியாற்றி வரும் மணிமூா்த்தீஸ்வரத்தைச் சோ்ந்த விமல்குமாா்(54) என்பவருக்கும் தொடா்பிருப்பது தெரியவந்தது. போலீஸாா் அவரை புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
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