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கொக்கிரகுளம் புதிய கட்டடத்தில் விரிசல்: ஒப்பந்ததாரருக்கு 5% அபராதம்

திருநெல்வேலி கொக்கிரகுளத்தில் மாநகராட்சி நிதியில் கட்டப்படும் புதிய கட்டட சுவா்களில் விரிசல்கள் ஏற்பட்டதாக எழுந்த புகாரின்பேரில், ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன், மாநகராட்சி ஆணையா் மோனிகா ராணா ஆகியோா் புதன்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தனா். ஒப்பந்ததாரருக்கு 5 சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

அபராதம் - சித்திரிப்பு

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திருநெல்வேலி கொக்கிரகுளத்தில் மாநகராட்சி நிதியில் கட்டப்படும் புதிய கட்டட சுவா்களில் விரிசல்கள் ஏற்பட்டதாக எழுந்த புகாரின்பேரில், ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன், மாநகராட்சி ஆணையா் மோனிகா ராணா ஆகியோா் புதன்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தனா். ஒப்பந்ததாரருக்கு 5 சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

இதுதொடா்பாக, மாநகராட்சி நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: கொக்கிரகுளம் ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் நகா்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார கட்டடம், அரசு பொறியியல் கல்லூரி ஆலோசனையின்பேரில் புதிய தொழில்நுட்பத்தில் அஸ்திவாரம் அமைக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்டுள்ள கூடுதல் செலவினத்தை சரிகட்டும் வகையிலேயே மாமன்ற ஒப்புதலோடு, நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தக் கட்டடத்தை ஆய்வு செய்த உதவி செயற்பொறியாளா், இக்கட்டடத்தின் சுவா்களில் சில இடங்களில் விரிசல்கள் ஏற்பட்டியிருந்ததை ஒப்பந்தக்காரருக்கு சுட்டிக்காட்டி அவற்றை நிவா்த்தி செய்ய அறிவுத்தியிருந்தாா்.

இந்நிலையில், மாநகராட்சி ஆணையா் புதன்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்து, ஒப்பந்ததாரருக்கு மதிப்பீட்டில் 5 சதவீதம் அளவிற்கு அபராதம் விதிக்கவும், விரிசல்கள் மற்றும் குறைபாடுகளை அவரது சொந்த செலவில் 10 தினங்களுக்குள் நிவா்த்தி செய்து தர அறிவிப்பு வழங்கவும், அதுவரையில் மாநகராட்சியின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளிலும் அவா் பங்கேற்க தடை விதித்தும் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

மேலும், அரசு பொறியியல் கல்லூரிக்கு கடிதம் எழுதி, இக்கட்டடத்தின் ஸ்திரத்தன்மை குறித்த ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் ஆணையா் அறிவுறுத்தியுள்ளாா் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

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