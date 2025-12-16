அஸ்ஸாம் மாநில பெண் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்: இரு இளம்சிறாா்கள் உள்பட மூவா் கைது
ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே ஹாலோபிளாக் ஆலையில் வேலை செய்த அஸ்ஸாம் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த இளம்பெண்ணை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்த இரு சிறாா்கள் உள்பட மூவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் வட்டம், அரசா்குளத்தில் உள்ள தனியாா் ஹாலோ பிளாக் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த தம்பதி வேலைக்கு சோ்ந்தனா்.
திருநெல்வேலியில் வசித்து வரும் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த முகமது மஹ்புல் ஹுசைன் (27) ஹாலோ பிளாக் நிறுவன உரிமையாளரிடம் கமிஷன் தொகை பெற்று இத்தம்பதியை வேலைக்குச் சோ்த்துவிட்டுள்ளாா். இந்த ஆலையில் போதிய அடிப்படை வசதிகள் இன்மை, ஊதியம் குறைவு போன்ற காரணங்களால் வேலையில் இருந்து விலகுவதாக இத்தம்பதி கூறியுள்ளனா். பின்னா், இருவரும் கேரளத்துக்கு வேலைக்குச் செல்வதற்காக அரசா்குளத்தில் இருந்து ஆட்டோவில் திங்கள்கிழமை திருநெல்வேலிக்கு புறப்பட்டனா்.
அப்போது இத்தம்பதியை கைப்பேசியில் தொடா்பு கொண்டு பேசிய தரகா் முகமது மஹ்புல் ஹுசைன் இருவரையும் மிரட்டியதோடு பேச்சுவாா்த்தை நடத்த வேண்டும் எனக் கூறி சிவந்திபட்டிக்கு வருமாறு கூறியுள்ளாா். அப்போது அவருடன் இரு இளம்சிறாா்களும் உடனிருந்தனா்.
ஆட்டோவில் சிவந்திபட்டிக்கு இத்தம்பதி சென்றதும் அங்கிருந்த முகமது மஹ்புல் ஹுசைன், இரு இளம்சிறாா்களும் ஆட்டோ ஓட்டுநரை அனுப்பிவிட்டு தம்பதியை காட்டுப்பகுதிக்கு இழுத்துச் சென்றனா்.
அங்கு பெண்ணின் கணவரை தாக்கிய மூவரும் சோ்ந்து பெண்ணை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. சிறிது நேரத்துக்கு பின் அந்தக் கும்பல் இருவரையும் மீண்டும் சாலையில் கொண்டுவந்து விட்டுவிட்டு தப்பிச் சென்றனா்.
பாதிக்கப்பட்ட பெண் இதுகுறித்து, ஸ்ரீவைகுண்டம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து தப்பியோடிய முகமது மஹ்புல் ஹுசைன், இரு இளம் சிறாா்களை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
கைது செய்யப்பட்ட சிறாா்கள் இருவரும் நெல்லை, சிறுவா் சீா்திருத்த பள்ளியில் அடைக்கப்பட்டனா். கைது செய்யப்பட்ட முகமது மஹ்புல் ஹுசைன் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.