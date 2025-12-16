முன்னாள் திமுக ஒன்றியச் செயலா் கொலை வழக்கு: 2 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை
தூத்துக்குடி, தாளமுத்து நகா் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் முன்னாள் திமுக ஒன்றியச் செயலா் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட 2 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து தூத்துக்குடி மாவட்ட இரண்டாவது கூடுதல் அமா்வு நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
தூத்துக்குடி, சிலுவைப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் இருதயராஜ் மகன் சேசுராஜா (52). முன்னாள் மாப்பிள்ளையூரணி ஊராட்சி ஒன்றிய திமுக செயலரான இவா், மனை வணிகம் செய்து வந்தாா்.
நகைத் திருட்டு தொடா்பாக ஏற்பட்ட பிரச்னையில், கடந்த 25.6.2015 அன்று இவரை கொலை செய்த வழக்கில், தூத்துக்குடி, சுடலையாபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா்களான குருசாமி மகன் மாரிச்செல்வம், ஆறுமுகம் மகன் அருண்சிங் ஆகியோரை தாளமுத்து நகா் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இந்த வழக்கின் விசாரணை தூத்துக்குடி மாவட்ட இரண்டாவது கூடுதல் அமா்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பிரீத்தா, குற்றவாளிகளான மாரிச்செல்வம் (41), அருண்சிங் (33) ஆகியோருக்கு ஆயுள் தண்டனை, ரூ. 7,500 அபராதம் விதித்து திங்கள்கிழமை தீா்ப்பு வழங்கினாா்.
இவ்வழக்கை சிறப்பாக புலனாய்வு செய்த அப்போதைய தாளமுத்து நகா் ஆய்வாளா் முத்து, அரசு வழக்குரைஞா் சேவியா் ஞானப்பிரகாசம், காவலா் சிவன்ராஜ் ஆகியோரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆல்பா்ட் ஜான் பாராட்டினாா்.
நிகழாண்டு இதுவரை 29 கொலை வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளுக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்ப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.