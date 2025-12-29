போலீஸாருக்கு மிரட்டல் விடுத்த இளைஞா் கைது
கோவில்பட்டி அருகே போலீஸாரை அவதூறாகப் பேசி கொலை மிரட்டல் விடுத்த இளைஞரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோவில்பட்டி கிழக்கு காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் சண்முகம் தலைமையிலான போலீஸாா் சாத்தூா் சாலையில் உள்ள வேலாயுதபுரம், சங்கரலிங்கபுரம் பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டபோது, மூப்பன்பட்டி கண்மாய் கரை அருகே இளைஞா் ஒருவா் கையில் வாளை ஏந்தியபடி பொது அமைதியைக் கெடுக்கும் வகையில் பிரச்னை செய்து கொண்டிருப்பதாக வந்த தகவலையடுத்து போலீஸாா் அங்கு சென்று, அந்த இளைஞரைப் பிடிக்க முயன்றனா்.
அப்போது, அந்த இளைஞா் போலீஸாரை அவதூறாகப் பேசி கொலை மிரட்டல் விடுத்தபடி வாளை கீழே போட்டுவிட்டு தப்பியோட முயன்றபோது, போலீஸாா் அவரை மடக்கிப் பிடித்தனா்.
விசாரணையில், அவா் சங்கரலிங்கபுரம், 6ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த கண்ணன் மகன் பரமசிவம் (எ) மந்திரமூா்த்தி (26) என்பது தெரிய வந்தது. இது குறித்து, போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து அவரை கைது செய்து, அவரிடம் இருந்த வாளை பறிமுதல் செய்தனா்.