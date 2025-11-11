தமிழக மக்களின் உரிமைகளைப் பறிக்க மத்திய அரசு முயற்சி: கனிமொழி எம்.பி. குற்றச்சாட்டு
தமிழக மக்களின் அடிப்படை உரிமைகளைப் பறிக்க மத்திய அரசு முயல்வதாக, திமுக துணைப் பொதுச் செயலரும் அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவருமான கனிமொழி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தைக் கண்டித்தும், வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை (எஸ்ஐஆா்) எதிா்த்தும் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி சாா்பில், தூத்துக்குடி வி.வி.டி. சிக்னல் அருகே செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில், தலைமை வகித்து கனிமொழி எம்.பி. பேசியது: 2002ஆம் ஆண்டு வாக்காளா் பட்டியல் சீராய்வு செய்யப்பட்டபோது, மக்களிடம் படிவங்களை சமா்ப்பிக்க 6 மாத அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.
இப்போது ஒரு மாதத்துக்குள் படிவங்களைக் கொடுக்கவும், 10 நாள்களுக்குள் திருப்பிப் பெறவும் வேண்டும் எனக் கூறப்படுகிறது. யாருடைய பெயராவது வெளியேற்றப்பட்டுவிட்டால், மறுபடியும் ஏற்றுக்கொள்வதில் பல பிரச்னைகள் ஏற்படும் நிலை உள்ளது.
எஸ்ஐஆா் என்பது பாஜக அரசின் கண்ணோட்டத்தில், தங்களுக்கு வாக்களிக்க மாட்டாா்கள் என நினைப்போரின் பெயா்களை வாக்காளா் பட்டியலிலிருந்து நீக்குவதற்காகவே செய்யப்படும் சீராய்வாகும். ஹரியாணா, மகாராஷ்டிரம், பிகாா் போன்ற மாநிலங்களில் ஏற்கெனவே அதிக பெயா்கள் வாக்காளா் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, இதில் மிகப்பெரும் அபாயம் உள்ளது.
சிங்கப்பூா் போன்ற சில நாடுகளில், தோ்தலில் ஒருவா் தொடா்ந்து மூன்று முறை வாக்களிக்காமலிருந்து, சரியான காரணம் இல்லையென்றால் அவா்களுக்கு குடியுரிமை கிடையாது. அதேபோல, இங்கும் நமது பெயரை நீக்கிவிட்டு, அப்படிப்பட்ட சட்டம் கொண்டுவந்தால், நாம் இந்திய குடிமக்களாக வாழும் உரிமை இருக்குமா, பறிக்கப்படுமா என சிந்திக்க வேண்டும்.
வாக்குரிமை என்பது அரசியல் சாசனத்தில் வழங்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமை. வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் இல்லையெனில், அந்த உரிமை எப்படி கிடைக்கும்?
அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்களின் வாக்குரிமையைப் பறிக்கும் எஸ்ஐஆா் வேண்டும் என்கிறாா். ஆனால், நாம் மக்களின் உரிமைகளுக்காக போராடிக் கொண்டிருக்கிறோம். மக்கள் நலனுக்கு எதிராக நிற்போரை களத்திலிருந்து விரட்டியடிப்போம் என்றாா் அவா்.
காங்கிரஸ் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினா் ஏபிசிவி சண்முகம், மதிமுக அரசியல் ஆலோசனைக் குழுச் செயலா் சிப்பிப்பாறை ரவிச்சந்திரன், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மாநிலச் செயலா் காயல் மெகபூப், எம்எல்ஏக்கள் ஓட்டப்பிடாரம் எம்.சி. சண்முகையா, விளாத்திகுளம் ஜீ.வி. மாா்க்கண்டேயன், ஸ்ரீவைகுண்டம் ஊா்வசி எஸ். அமிா்தராஜ், தூத்துக்குடி மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி, தெற்கு- வடக்கு மாவட்ட கூட்டணிக் கட்சித் தலைவா்கள், நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் பங்கேற்று முழக்கங்கள் எழுப்பினா்.