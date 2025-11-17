கோவில்பட்டியில் குழந்தைகள் தின விழா கொண்டாட்டம்
கோவில்பட்டியில் வேம்பு மக்கள் சக்தி இயக்கம் சாா்பில் குழந்தைகள் தின விழா சுப்பிரமணியபுரம் சமுதாய நலக்கூடத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
வேம்பு மக்கள் சக்தி இயக்க இயக்குநா் அருள் சகோதரா் சகாயராஜ் தலைமை வகித்தாா். ஓவிய ஆசிரியா் காா்த்திக் செல்வம் முன்னிலை வகித்தாா்.
வ உ சி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியா் அந்தோணிராஜ் , தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா் கலைஞா்கள் சங்கத் தலைவா் அபிராமி பொ. முருகன் ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாகக் கலந்து கொண்டு பேசினா்.
தொடா்ந்து, குழந்தைகளுக்கான பல்வேறு போட்டிகள் நடைபெற்றன. போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா் மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
இதுபோல, நாடாா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற குழந்தைகள் தின விழாவில் கண்காட்சி நடைபெற்றது. இக்கண்காட்சியில் நடுநிலைப்பள்ளி மாணவா் மாணவிகளின் ஓவியம், கைவினைப் பொருள்கள், அடுப்பில்லா உணவு உள்ளிட்ட பல்வேறு படைப்புகள் இடம் பெற்றிருந்தன. கண்காட்சியை பள்ளிச் செயலா் ரத்தின ராஜா திறந்து வைத்தாா். சிறந்த படைப்புகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில், நாடாா் உறவின்முறை சங்கத் தலைவா் ஆா். எஸ் . ரமேஷ், செயலா் ஜெயபாலன், பொருளாளா் சுரேஷ்குமாா் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா். பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் (பொ) அருணாசலம் நன்றி கூறினாா்.