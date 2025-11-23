தூத்துக்குடி
கோவில்பட்டி பகுதிகளில் நாளை மின் நிறுத்தம்
கோவில்பட்டி, மின் கோட்டத்திற்குள்பட்ட துணை மின் நிலையப் பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 25) மின் விநியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து , கோவில்பட்டி கோட்ட மின் வாரிய செயற்பொறியாளா் ரவி ராமதாஸ் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
கழுகுமலை, கோவில்பட்டி, எப்போதும் வென்றான், விஜயாபுரி, சிட்கோ, செட்டிக்குறிச்சி, சன்னது புதுக்குடி ஆகிய துணை மின் நிலையத்திற்குள்பட்ட பகுதிகளில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி காரணமாக செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 25) காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இகுக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.