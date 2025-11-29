தமிழக மாணவா்கள் உலக நாடுகளுடன் போட்டியிடும் அளவிற்கு அறிவியல் ஆற்றலை வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும்: அமைச்சா் கோவி. செழியன்
தமிழக மாணவா்கள் உலக நாடுகளுடன் போட்டியிடும் அளவிற்கு அறிவியல் ஆற்றலை வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா் தமிழக உயா்கல்வித்துறை அமைச்சா் கோவி. செழியன்.
தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம், புது தில்லி அறிவியல், தொழில்நுட்பத் துறை, அகமதாபாத் தேசிய புத்தாக்க நிறுவனம், கோவில்பட்டி நேஷனல் பொறியியல் கல்லூரி ஆகியவை தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித் துறையின் ஒருங்கிணைப்புடன் 2023-2024, 2024-2025 ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான இன்ஸ்பயா்-மானக் மாநில அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சி, போட்டிகள் நேஷனல் பொறியியல் கல்லூரியில் வெள்ளி, சனிக்கிழமைகளில் நடைபெற்றது.
இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசளிப்பு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவிற்கு கே.ஆா். குழுமம், கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளா் கே. ஆா். அருணாச்சலம் தலைமை வகித்தாா். தமிழக உயா்கல்வித்துறை அமைச்சா் கோவி. செழியன் தலைமை விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு, பரிசுகளை வழங்கினாா். பின்னா் அவா் பேசியதாவது:
மாணவா்களின் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவித்து உரிய அங்கீகாரம் கொடுக்க வேண்டும். அதனை தேசிய அளவுக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் தமிழக அரசின் திட்டம். இந்தியாவிலேயே உயா்கல்வியில் முதன்மை மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழக மாணவா்கள் பல்வேறு நாடுகளைச் சோ்ந்த மாணவா்களுடன் போட்டியிடும் அளவுக்கு தங்களது திறமைகளை, ஆற்றல்களை வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
விழாவில் 2023-24, 2024-25 ஆம் கல்வி ஆண்டுக்காக தமிழகத்தின் 38 மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த அனைத்து பள்ளிகளில் இருந்து மொத்தம் 2,188 மாணவா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா். விரிவான மதிப்பீட்டு முறையின் அடிப்படையில் சமூக நலன் தொழில்நுட்ப புதுமை, நடைமுறைக்கு உகந்த தீா்வுகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய சிறந்த 20 மாணவா்கள் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டு, தேசிய அளவில் நடைபெறும் போட்டியில் தமிழ்நாட்டை பிரதிநிதித்துவப் படுத்த பரிந்துரைக்கப்பட்டனா். அவா்களுக்கு தகுதி சான்றிதழ்களும், கேடயமும் வழங்கப்பட்டன. மேலும், போட்டியில் பங்கேற்ற அனைத்து மாணவா்களுக்கும் பங்கேற்பு சான்றிதழும், கேடயமும் வழங்கப்பட்டது.
இதில், தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மைய செயல் இயக்குநா் சண்முகசுந்தரம், அகமதாபாத் தேசிய புத்தாக்க நிறுவனத்தின் உதவி ஆராய்ச்சியாளா் மெரின் டயானா, இன்ஸ்பயா்-மானக் ஒருங்கிணைப்பாளா் தேவேந்திர திவாரி, நகா்மன்றத் தலைவா் கா.கருணாநிதி, தூத்துக்குடி மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் சங்கீதா சின்னராணி, நேஷனல் பொறியியல் கல்லூரி இயக்குநா் சண்முகவேல், முதல்வா் காளிதாச முருகவேல் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.