சாத்தான்குளத்தில் அதிமுகவினா் பிரசாரம்

ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் சண்முகநாதனை ஆதரித்து சாத்தான்குளத்தில் அதிமுகவினா் துண்டுப் பிரசுரங்களை வழங்கி புதன்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டனா்.
நகர அதிமுக செயலா் குமரகுருபரன், வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் அச்சம்பாடு சௌந்தரபாண்டி, ஒன்றிய அவைத் தலைவா் பரமசிவபாண்டியன், ஒன்றிய மாணவரணி செயலா் ஸ்டான்லி, ஒன்றிய ஜெயலலிதா பேரவை செயலா் பாலமேனன், மாவட்ட வழக்குரைஞா் பிரிவு இணைச் செயலா் இளங்கோ, முன்னாள் ஒன்றிய குழு துணைத் தலைவா் ஜெயராணி, ஜெயலலிதா பேரவை ஒன்றியத் தலைவா் சின்னத்துரை, முன்னாள் ஒன்றிய கவுன்சிலா் குருசாமி, முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவா் முருகன், மாவட்ட மகளிா் அணி துணைச் செயலா் ஞானம், மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவை இணைச் செயலா் முரசொலி மாறன், கிளைச் செயலா் அறிவழகன், அமமுக ஒன்றிய துணைச் செயலா் முருகன் சுரேஷ், மாவட்ட வா்த்தக பிரிவு துணைச் செயலா் தங்கபாண்டியன், பேரூராட்சி கவுன்சிலா் மகாராஜன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
கும்மிடிப்பூண்டி அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்
கொடைக்கானலில் அதிமுக வேட்பாளருக்கு வாக்கு சேகரிப்பு
வேட்பாளா் அறிமுகம்...
சாத்தான்குளத்தில் அதிமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்
