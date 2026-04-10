தூத்துக்குடியில் மதுபோதையில் கழிவுநீா் கால்வாயில் தவறி விழுந்தவா் உயிரிழந்தாா்.
தூத்துக்குடி 3ஆவது மைல் பகுதியில் உள்ள பக்கிள் ஓடை பாலத்தின் கீழ், கழிவுநீா் கால்வாயில் அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம் கிடப்பதாக தென்பாகம் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்ததையடுத்து, சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற போலீஸாா் தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.
சிப்காட் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் த. காா்த்திகேயன் தலைமையிலான தீயணைப்பு வீரா்கள் வந்து சடலத்தை வெளியே எடுத்து, கூறாய்வுக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். போலீஸ் விசாரணையில், உயிரிழந்தவா் தூத்துக்குடி, ராஜீவ் நகா், 5ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த செல்வம் (45) என்பது தெரிய வந்தது.
இவா் எஃப்.சி.ஐ. கிடங்கில் மூட்டை தூக்கும் தொழிலாளியாக வேலை செய்து வந்துள்ளாா். புதன்கிழமை இரவு வேலை முடிந்த பிறகு, இவா் பாலத்தின் மேல் அமா்ந்து மது அருந்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது போதை அதிகமாகி நிலைதடுமாறி அருகில் இருந்த கழிவுநீா் கால்வாய்க்குள் விழுந்து உயிரிழந்திருக்கலாம் என போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து, தென்பாகம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா். உயிரிழந்த செல்வத்துக்கு மனைவி, மகன், மகள் உள்ளனா்.
