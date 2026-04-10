Dinamani
தமிழக தோ்தல் களத்தில் 3,500-க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளா்கள் - இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடுஉக்ரைனில் ஏப். 11 மாலை முதல் ஏப். 12 முடிய போர்நிறுத்தம் - புதின் ஏப். 16 முதல் மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோரிடம் தபால் வாக்குகள் பதிவுமேற்கு வங்கத்தில் 90 லட்சம் வாக்காளா்களின் பெயா்கள் நீக்கம் - தோ்தல் ஆணையத்துக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கடிதம்பள்ளிகளுக்கு ஏப்.17 முதல் கோடை விடுமுறை: 1-3 வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத் திட்டம்முதல்வரின் நான்காம் கட்ட பிரசாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று தொடக்கம்நோபல் பரிசு பெற்ற ‘மெமோரியல்’ மனித உரிமைக் குழுவை தீவிரவாத அமைப்பாக அறிவித்த ரஷியாஇன்று காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம்பாகிஸ்தானில் இன்று அமைதிப் பேச்சுஐபிஎல்: லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
தூத்துக்குடி

காயமடைந்த மீனவா் உயிரிழப்பு: 3 போ் கைது

News image

கைது

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 8:45 pm

தூத்துக்குடி திரேஸ்புரம் கடற்கரையில் ஏற்பட்ட தகராறில் பலத்த காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த மீனவா் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா். இது தொடா்பாக இளஞ்சிறாா் உள்பட 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் , கீழவைப்பாா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் இருதயராஜ் மகன் ஜாய் விக்டோரியன் (32). மீனவரான இவா், திரேஸ்புரம் கடற்கரையிலிருந்து வள்ளம் மூலம் மீன்பிடி தொழில் செய்து வந்தாா்.

இவா், கடந்த ஏப். 3- ஆம் தேதி இரவு, தனது நண்பா்களுடன் திரேஸ்புரம் கடற்கரைப் பகுதியில் மது அருந்தியதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது அவா்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட தகராறில் 3 போ் கொண்ட கும்பல், அவரை அரிவாளால் வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்ாம்.

இதில் பலத்த காயமடைந்த ஜாய் விக்டோரியனை மீட்டு தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு அவா் புதன்கிழமை இரவு உயிரிழந்தாா்.

இந்நிலையில் வடபாகம் போலீஸாா் கொலை முயற்சி வழக்கை கொலை வழக்காக மாற்றி, இச்சம்பவம் தொடா்பாக திரேஸ்புரம் ஜெயபால் மகன் லிக்சன் (23), தனபதி மகன் ஐஸ்பா் (29), இளஞ்சிறாா் ஆகியோரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

வீடியோக்கள்

