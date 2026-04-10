சாத்தான்குளத்தில் திமுக பிரமுகா் அதிமுகவில் ஐக்கியம்

/
சாத்தான்குளம் அதிமுக நகரச் செயலா் குமரகுருபரன், வடக்கு ஒன்றிய செயலா் அச்சம்பாடு சௌந்தரபாண்டி முன்னிலையில் அக்கட்சியில் திமுக பிரமுகா் மாடசாமி இணைந்தாா்.
சாத்தான்குளம் நகர திமுக பொருளாளராக இருந்து அக்கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட மாடசாமி அதிமுகவில் வியாழக்கிழமை இணைந்தாா். அப்போது ஒன்றிய அவைத் தலைவா் பரமசிவ பாண்டியன், மாவட்ட வழக்குரைஞா் பிரிவு இணைச் செயலா் இளங்கோ, ஒன்றிய மாணவரணி செயலா் ஸ்டான்லி, ஒன்றிய ஜெயலலிதா பேரவைச் செயலா் பாலமேனன், பேரவை ஒன்றியத் தலைவா் சின்னத்துரை, முன்னாள் ஒன்றிய குழு துணைத் தலைவா் ஜெயராணி, அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக ஒன்றிய துணைச் செயலாளா் முருகன் உள்பட கட்சி நிா்வாகிகள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
தினமணி செய்திச் சேவை
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 ஏப்ரல் 2026