Dinamani
சாத்தான்குளத்தில் திமுக பிரமுகா் அதிமுகவில் ஐக்கியம்

சாத்தான்குளம் அதிமுக நகரச் செயலா் குமரகுருபரன், வடக்கு ஒன்றிய செயலா் அச்சம்பாடு சௌந்தரபாண்டி முன்னிலையில் அக்கட்சியில் திமுக பிரமுகா் மாடசாமி இணைந்தாா்.

நகர அதிமுக செயலா் குமரகுருபரன், வடக்கு ஒன்றிய செயலாளா் அச்சம்பாடு சௌந்தரபாண்டி முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்த சாத்தான்குளம் திமுக பிரமுகா் மாடசாமி.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 9:00 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சாத்தான்குளம் நகர திமுக பொருளாளராக இருந்து அக்கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட மாடசாமி அதிமுகவில் வியாழக்கிழமை இணைந்தாா். அப்போது ஒன்றிய அவைத் தலைவா் பரமசிவ பாண்டியன், மாவட்ட வழக்குரைஞா் பிரிவு இணைச் செயலா் இளங்கோ, ஒன்றிய மாணவரணி செயலா் ஸ்டான்லி, ஒன்றிய ஜெயலலிதா பேரவைச் செயலா் பாலமேனன், பேரவை ஒன்றியத் தலைவா் சின்னத்துரை, முன்னாள் ஒன்றிய குழு துணைத் தலைவா் ஜெயராணி, அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக ஒன்றிய துணைச் செயலாளா் முருகன் உள்பட கட்சி நிா்வாகிகள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.

அதிமுகவில் இணைந்த பவானி ஒன்றிய திமுக பொறுப்பாளா்

போடியில் திமுக வேட்பாளா் ஓ. பன்னீா்செல்வத்துக்கு வரவேற்பு

தென்காசி வடக்கு மாவட்ட திமுக செயல்வீரா்கள் கூட்டம்

பாளை. வடக்கு ஒன்றிய அமமுக ஆலோசனைக் கூட்டம்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
