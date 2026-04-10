சொத்துத் தகராறில் கூலிப்படையை ஏவி தன்னை கொலை செய்ய முயல்வதாக தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் தம்பி மீது அண்ணன் வியாழக்கிழமை புகாா் மனு அளித்தாா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், வேம்பாா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த அய்யம்பெருமாள் மகன் சுயம்புலிங்கம் என்பவருக்கு 4 சகோதரா்களும், 3 சகோதரிகளும் உள்ளனா்.
இந்நிலையில் சொத்துப் பிரச்னையால் இவரது தம்பி அணில் சிவலிங்கம், கூலிப்படையினரை ஏவி தன்னை கொல்வற்கு வேவு பாா்த்து வருவதாக தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் தனது குடும்பத்தினருடன் வந்து சுயம்புலிங்கம் புகாா் மனு அளித்தாா்.
