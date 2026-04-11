Dinamani
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக அபின் தினேஷ் மோதக் பொறுப்பேற்பு!சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அருண் மாற்றம்! சென்னையில் வாக்காளர் தகவல் சீட்டு வழங்கும் பணி! ஏப்.12ஆம் தேதி முதல்!சென்னையில் ஐபிஎல்: மெட்ரோ ரயிலில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்!பச்சைத் துண்டுப் போட்டு பச்சை துரோகம் செய்தவர் பழனிசாமி: முதல்வர் ஸ்டாலின்அஸ்ஸாம் தேர்தல்! ஏப்.11-ல் மறு வாக்குப் பதிவு!மதுரா: யமுனையில் சுற்றுலாப் படகு கவிழ்ந்ததில் 10 பேர் பலி பொறியியல் கல்வியில் இரண்டு படிப்புகளுக்குக் கூடுதல் மவுசு! ஏன்?தமிழ்நாடு மகிளா காங்கிரஸ் தலைவர் விலகல்!
/
தூத்துக்குடி

தமிழா்கள் தன்மானத்தோடு வாழ வழி செய்வேன்: சீமான்

தூத்துக்குடியில் தனது கட்சி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து பிரசாரம் செய்கிறாா் நாம் தமிழா் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான்.

News image

~

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 1:18 am

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழா்கள் தன்மானத்தோடு வாழவும், தற்சாா்பு வாழ்வு வாழவும் வழியை ஏற்படுத்தி தருவேன் என்றாா் நாம் தமிழா் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான்.

தூத்துக்குடி, அண்ணாநகரில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற பிரசாரக் கூட்டத்தில், அக்கட்சி வேட்பாளா்களான இரா.ஜேக்கப் (தூத்துக்குடி) தேவதாஸ் அபிஷேக், பாண்டி (கோவில்பட்டி), சண்முகசுந்தரம் (ஸ்ரீவைகுண்டம்), அனுசியா (ஓட்டப்பிடாரம்), ஒபிலியா (திருச்செந்தூா்), பாலாஜி ராமச்சந்திரன் (விளாத்திகுளம்) ஆகியோரை ஆதரித்து அவா் பேசியது:

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் கள் இறக்க அனுமதிப்போம். ஆனால் நீங்கள் எங்களுக்கு வாக்கு செலுத்தாமல், கள் இறக்க தடை விதிப்பவா்களுக்கே வாக்கு செலுத்துகிறீா்கள்.

அநீதியை எதிா்த்து, பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தி அதில் வெற்றிக் கண்டதுதான் தூத்துக்குடியில் சிறப்பு. இங்கு நிகழ்ந்த துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய போலீஸாருக்கு அரசு பணியிடமாற்றம், பதவி உயா்வு கொடுத்து அழகு பாா்த்துள்ளது.

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் விவசாயிகள், மீனவா்கள் உள்ளிட்டோா் அரசு ஊழியா்களாக்கப்படுவா். மீனவா்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான படகுகளை வாங்கி, பணியில் அமா்த்தப்படுவா். மீன் சந்தை, குளிா்பதனக்கிடங்குகள் அமைக்கப்படும். நெய்தல் அங்காடி, மீனவா் வைப்பகம் உருவாக்கப்படும்.

நாங்கள் செய்யத் தகுந்த வாக்குறுதிகளை மட்டுமே அளிப்போம். இலவசங்கள் தரமாட்டேன். அனைவருக்கும் சமமான, தரமான கல்வி, மருத்துவம், சுத்தமான குடிநீா், வேலைவாய்ப்பு அளிப்பேன். இதன்மூலம் மக்களே வாங்கிக்கொள்ளும் திறன் படைத்தவா்களாக, தன்மானத்தோடு, தற்சாா்பு வாழ்வு வாழ வழியை ஏற்படுத்தித் தருவேன். உங்களுக்கு யாா் வேண்டும் என்பதை ஆராய்ந்து, நாம் தமிழா் வேட்பாளா்களுக்கு ஆதரவு தாருங்கள் என்றாா் அவா்.

Story image

தொடர்புடையது

உத்தரமேரூர் தொகுதிக்கு என்ன செய்வேன்? தவெகவும் நாதகவும்!

நாம் தமிழா் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்! - சீமான்

நாதக ஆட்சிக்கு வந்தால் படிக்காதவருக்கும் அரசு வேலை: சீமான்

ஆரோக்கியமான குடிமக்களால்தான் தற்சாா்பு இந்தியா சாத்தியம்: குடியரசுத் தலைவா் முா்மு

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026