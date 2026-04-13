Dinamani
வான்கடேவில் பெங்களூரு அணியிடம் வீழ்ந்த மும்பை!தமிழ், தமிழ்நாடு என்றாலே பாஜகவுக்கு வெறுப்பு : மு.க. ஸ்டாலின்ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகச் செல்லும் அனைத்து கப்பல்களும் முற்றுகையிடப்படும் : அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பாஜகவுக்கு விழும் ஒவ்வொரு வாக்கும் அரசியலமைப்பை காக்கும் விழுமியங்கள் மீது விழும் மரண அடி: மு.க. ஸ்டாலின்ஐபிஎல் போல தேர்தல் முடிவு! தில்லி தோற்று தமிழ்நாடு வெல்ல வேண்டும்! - மு.க. ஸ்டாலின்ஜன நாயகன் படம் கசிந்த விவகாரம்: 6 பேர் கைது!ஈரானுக்கு இதைவிடச் சிறந்த ஆஃபர் வழங்க முடியாது! - அமெரிக்க துணை அதிபர்
/
தூத்துக்குடி

அமைச்சா் அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன் காயல்பட்டினத்தில் வாக்கு சேகரிப்பு

News image

காயல்பட்டினத்தில் வாக்கு சேகரிக்கும் அமைச்சா் அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன்.

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 7:37 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

காயல்பட்டினத்தில் திருச்செந்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் அமைச்சா் அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன் சனிக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.

மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் திருச்செந்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் அமைச்சா் அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன் சனிக்கிழமை மாலை காயல்பட்டினம், ஓடக்கரையில் இருந்து திறந்தவெளி வாகனத்தில் நின்றபடி தோ்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

அங்கு திமுக நகர செயலாளா் முத்து முஹம்மது, மாவட்ட வா்த்தக அணி அமைப்பாளா் ரெங்கநாதன் என்ற சுகு தலைமையில் பட்டாசு வெடித்து மலா் தூவி உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

காயிதே மில்லத் நகா் மூன்றாவது தெரு, காயிதே மில்லத் நகா் ஏழாவது தெரு, கேடிஎம் தெரு, கஸ்டம்ஸ் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அமைச்சா் வாக்கு சேகரித்தாா்.

பிரசாரத்தில் காயல்பட்டினம் நகராட்சி துணைத் தலைவா் சுல்தான் லெப்பை, மாவட்ட அயலக அணி அமைப்பாளா் கலீல் ரஹ்மான், நகர இளைஞரணி செயலாளா் தமீம் அன்சாரி, துணை செயலாளா்கள் கதிரவன், நவ்பல், பொதுக் குழு உறுப்பினா் சாகுல் ஹமீது, மாவட்ட முன்னாள் துணை செயலாளா் காதா், மாநில காங்கிரஸ் பொதுக் குழு உறுப்பினா் ஷாஜஹான், முன்னாள் மாவட்ட தலைவா் சிவசுப்ரமணியன், மாவட்ட துணைத் தலைவா் அப்துல் காதா், இந்திய யூனியன் முஸ்லி­ம் லீக் மாநிலச் செயலாளா் காயல் மஹபூப், மாவட்டச் செயலாளா் மன்னா் பாதுல் அஸ்ஹாப், நகரச் செயலாளா் அபுசா­லிஹ் உள்பட மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

ஆற்காடு நகரில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

ஆற்காடு நகரில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

ஆறுமுகனேரியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

அமைச்சா் எ.வ.வேலு தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு

காயல்பட்டினத்தில் அமைச்சா் ஏற்பாட்டில் இப்தாா் நோன்பு துறப்பு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு