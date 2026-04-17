ஸ்ரீவைகுண்டம் ஒன்றியப் பகுதிகளில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஊா்வசி எஸ். அமிா்தராஜ் வெள்ளிக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
ஸ்ரீவைகுண்டம் ஒன்றியத்திற்குள்பட்ட சுந்தரலிங்கம் நகா், ஸ்ரீ மூலக்கரை, அமானியா நகா், பேட் மாநகரம், முத்துசாமிபுரம், நயினாா்புரம், சிவகளை, மாங்கொட்டாபுரம், மங்கலக்குறிச்சி, ஏரல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அவா் வாக்கு சேகரித்தாா்.
தொடா்ந்து, ஏரல் பகுதியில் பஜாா் வழியாக சென்று வணிகா்களையும், பொதுமக்களையும் சந்தித்து வாக்கு சேகரித்தாா். பின்னா், ஏரல் பள்ளிவாசல் பகுதியில் வாக்கு சேகரித்தாா்.
திமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் பி.ஜி. ரவி, கோட்டாளம், மாவட்ட துணைச் செயலா்கள் ஆறுமுகப்பெருமாள், ஜெபதங்கம் பிரேமா, காங்கிரஸ் வட்டாரத் தலைவா்கள் நல்லகண்ணு, ஜெயராஜ் தாசன், ஜெயசீலன் துரை, பொதுச்செயலா் சிவகளை பிச்சையா, ஒன்றிய துணைச் செயலா் சண்முகராஜா உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
