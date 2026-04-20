முள்ளக்காடு பகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

தூத்துக்குடி திமுக வேட்பாளா் அமைச்சா் பி. கீதா ஜீவன், தூத்துக்குடி மாநகராட்சி 52, 59, 60 ஆகிய வாா்டுகளில் வாக்கு சேகரித்தாா்.
மாநகரச் செயலா் ஆனந்தசேகரன் தலைமை வகித்தாா். மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி, மண்டலத் தலைவா் பாலகுருசுவாமி, பகுதிச் செயலா் மேகநாதன், வட்டச் செயலா்கள் நடசேன் டேனியல், சக்திவேல், மனோகா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
முள்ளக்காடு கிராமத்தில் பிரசாரத்தைத் தொடங்கிய அவா், பொட்டல்காடு, ஸ்பிக் நிறுவனக் குடியிருப்பு பகுதி, சுந்தா் நகா், ஜே.எஸ். நகா், சுனாமி காலனி, கேம்ப் 2, துறைமுகக் குடியிருப்பு பகுதி, லேபா் காலனி ஆகிய பகுதிகளில் வாக்குகள் சேகரித்தாா்.
மாவட்ட துணைச் செயலா் ராஜ்மோகன் செல்வின், மாநில பொறியாளா் அணி துணைச் செயலா் அன்பழகன், மாவட்ட பொறியாளா் அணி துணை அமைப்பாளா் சின்னத்துரை, மாநிலப் பேச்சாளா் இருதயராஜ், மாநகர இலக்கிய அணி அமைப்பாளா் ஜீவன் ஜேக்கப் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
