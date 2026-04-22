திருச்செந்தூரை திருப்பதிக்கு இணையாக மாற்றுவேன் என திமுக வேட்பாளா் அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.
அவா் தனது இறுதிக் கட்ட பிரசாரத்தை, திருச்செந்தூா் காமராஜா் சிலை முன்பு நிறைவு செய்தாா்.
அப்போது அவா் பேசியதாவது:
தமிழகத்தில் 200 தொகுதிகளிலும் வெற்றிபெறுவோம் என்று முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் சொன்னாா். ஆனால் இன்றைய தினம் 234 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறுவோம் என்ற நிலை உருவாகி உள்ளது.
தூத்துக்குடியில் இருந்து ஒரு வேட்பாளா் இங்கு வந்து போட்டியிடுகிறாா். அவரை டெபாசிட் இழக்க செய்ய வேண்டும்.
திருச்செந்தூா் கோயிலுக்கு வரும் பக்தா்கள் கூட்டத்தை கருத்தில் கொண்டு நகரத்தை மாற்றுவதற்காக தனி அதிகாரியை நியமித்து ஆய்வு செய்யப்படும் என முதல்வா் உத்தரவு வழங்கியுள்ளாா். திருச்செந்தூா் வெகு சீக்கிரத்தில் மாநகராட்சியாக மாற்றப்படும். முதல்வா் என்ன நினைக்கின்றாரோ அந்த செயலை செய்யக்கூடியவன் நான்.
திருச்செந்தூரை திருப்பதிக்கு இணையாக மாற்றுவேன் என்றாா்.
திமுக வா்த்தக அணி மாநில இணைச் செயலா் உமரிசங்கா், விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணி மாவட்ட அமைப்பாளா் ஜனஹா், திருச்செந்தூா் ஒன்றிய திமுக செயலா் செங்குழி ரமேஷ், நகரச் செயலா் வாள் சுடலை, நகா்மன்றத் தலைவா் சிவஆனந்தி, காங்கிரஸ் மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் சந்திரசேகரன், விசிக மாவட்டச் செயலா் விடுதலைச் செழியன், தேமுதிக தெற்கு மாவட்டச் செயலா் சித்திரை ராஜன், மமக மாவட்டச் செயலா் பரக்கத்துல்லாஹ் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சியினா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடர்புடையது
திருப்பதிக்கு இணையாக திருச்செந்தூரில் அடிப்படை வசதிகள்- கனிமொழி எம்.பி. உறுதி
திருச்செந்தூா் ஒன்றிய பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
ஆறுமுகனேரியில் கனிமொழி எம்.பி. வாக்கு சேகரிப்பு
அமைச்சா் அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் 2ஆவது முறையாக வேட்பு மனு தாக்கல்
வீடியோக்கள்
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு