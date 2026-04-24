ஆறுமுகமங்கலம் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா

/
ஏரல், ஆறுமுகமங்கலம், ஆயிரத்தெண் விநாயகா் கோயில் சித்திரைத் திருவிழாவில் புதன்கிழமை மாலை ஆயித்தெண் விநாயகா் பூத வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.
இக்கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழா ஏப். 20-ஆம் தேதி தொடங்கியது. விழாவின் 3-ஆம் நாளான புதன்கிழமை காலை விநாயகா் பூங்கோயில் வாகன திருவீதியுலா நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, அபிஷேகம், தீபாராதனை நடைபெற்றது. மாலை கொட்டாரக்குறிச்சி, வீரபாகு மூா்த்தி கோயிலில் ஆருந்து ஆயிரத்தெண் விநாயகா் பூத வாகன திருவீதியுலா நடைபெற்றது.
ஏற்பாடுகளை மண்டகப்படிதாரா்கள் சம்படி சந்திரசேகரன், ராஜேஸ்வரி, செல்வக்குமாா், உமா மகேஸ்வரி ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.
ஏப். 29-ஆம் தேதி தேரோட்டத்துடன் திருவிழா நிறைவு பெறும்.
தொடர்புடையது
ஆறுமுகமங்கலம் கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழா
அபயபிரதான ரெங்கநாத சுவாமி கோயில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றம்
பவானி சங்கமேஸ்வரா் கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழா தொடக்கம்
வீரபாண்டி கெளமாரியம்மன் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா தொடக்கம்
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
தினமணி செய்திச் சேவை
13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை
22 ஏப்ரல் 2026