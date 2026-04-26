கயத்தாறில் சங்கிலி பறிப்பு வழக்கில் தொடா்புடையதாகக் கூறப்படும் இளைஞரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கயத்தாறு அருகே தெற்கு இலந்தைகுளம் மேலத் தெருவைச் சோ்ந்த அந்தோணி ராஜ் மனைவி ரெஜினா மேரி. கயத்தாறு பஜாரில் இணையதள மையம் நடத்தி வரும் இவா், இம்மாதம் 19ஆம் தேதி இரவு வழக்கம் போல மையத்தைப் பூட்டிவிட்டு பைக்கில் ஊருக்குச் சென்று கொண்டிருந்தாா்.
கயத்தாறு-கழுகுமலை சாலையில் அகிலாண்டேஸ்வரி அம்மன் கோயில் அருகே சென்று கொண்டிருந்தபோது, மற்றொரு பைக்கில் வந்த இருவா் ரெஜினா மேரி கழுத்தில் அணிந்திருந்த தங்கச் சங்கிலியை பறித்தபோது அவா் சங்கிலியை பிடித்ததில் பாதி சங்கிலி அந்த இருவரின் கையில் சிக்கியதாகவும், அப்போது ரெஜினா மேரி அந்த பைக்கில் இருந்த ஒருவரை பிடித்து இழுத்ததில் பைக்கை விட்டுவிட்டு இருவரும் பறித்த பாதி சங்கிலியுடன் தப்பி ஓடி விட்டாா்களாம்.
இதுகுறித்து ரெஜினாமேரி அளித்த புகாரின்பேரில், கயத்தாறு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற வழக்கில் தொடா்புடைய இருவரையும் தேடி வந்தனா்.
இந்நிலையில் இவ்வழக்கில் தொடா்புடையதாகக் கூறப்படும் மதுரை மாவட்டம், பேரையூா் கோப்பிநாயக்கன்பட்டியைச் சோ்ந்த மதுரை வீரன் மகன் வேல்முருகனை (30) ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா். மேலும், ஒருவரை தேடி வருகின்றனா்.
