Dinamani
தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடியில் உலக புத்தக நாள் தின விழா

கூட்டத்தில் பேசினாா் சங்கரலிங்கம்.

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 6:52 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடியில் தமிழ் இலக்கியப் பேரவை சாா்பில், உலக புத்தக நாள் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது.

காரப்பேட்டை நாடாா் தொடக்கப் பள்ளியில் நடைபெற்ற இவ்விழாவுக்கு, கருவூலத்துறை பணி நிறைவு அலுவலா் துரை கணேசன் தலைமை வகித்தாா். தமிழ் இலக்கியப் பேரவை செயலா் ஆதி அருமைநாயகம் வரவேற்றாா்.

‘பட்டுக்கோட்டையாரின் பட்டுக்கோட்டை’ என்ற தலைப்பில் வழக்குரைஞா் ஹரிதாஸ், ‘பாவேந்தரின் புரட்சி பாடல்கள்’ என்ற தலைப்பில் தமிழ் ஆசிரியா் பிரபு அப்பாசாமி, ‘புதுமைப்பித்தனின் படைப்பு உலகம்’ என்ற தலைப்பில் சங்கரலிங்கம் ஆகியோா் சிறப்புரையாற்றினா். தமிழ் இலக்கியப் பேரவை பொருளாளா் பூபால் செல்லையா நன்றி கூறினாா்.

அரசுப் பள்ளியில் உலக புத்தக தினம்

புத்தகங்களைக் கொண்டாடுவோம்!

கல்லூரிகளில் உலக சுகாதார தின விழா

திமிரி தமிழ் இலக்கியபேரவை 34வது ஆண்டு விழா

வீடியோக்கள்

உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!

வீடியோக்கள்

3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வீடியோக்கள்

சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over

தினமணி செய்திச் சேவை

வீடியோக்கள்

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!

தினமணி செய்திச் சேவை

