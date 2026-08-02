தமிழகத்தில் கனிம வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்படுவதைத் தடுக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக மின்சாரம் மற்றும் சட்டத் துறை அமைச்சா் நிா்மல் குமாா் தெரிவித்தாா்.
தமிழக வெற்றிக் கழக மத்திய மாவட்டம் சாா்பில், தூத்துக்குடி சிதம்பர நகா் பேருந்து நிறுத்தம் பகுதியில் பொதுக்கூட்டம் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு நல உதவிகள் வழங்கும் விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மத்திய மாவட்டச் செயலா் எஸ்.டி.ஆா். சாமுவேல் ராஜ் தலைமை வகித்தாா். விழாவில், பொதுமக்களுக்கு நல உதவிகளை வழங்கி அமைச்சா் பேசியது:
தூத்துக்குடியைச் சுற்றி 70-க்கும் மேற்பட்ட குவாரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அவற்றில் பெரும்பாலானவை சட்ட விரோதமானவை. தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இயற்கை வளங்கள் மற்றும் கனிம வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்படுவதைத் தடுக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
அதன்படி, அண்டை மாநிலங்களுக்குக் கனிம வளங்களை எடுத்துச் செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயிரக்கணக்கான லாரிகளில் தினசரி நடைபெற்ற கனிம வளக் கொள்ளையை முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் தடுத்து நிறுத்தியுள்ளாா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் வளா்ச்சிக்காக தற்போது பல்வேறு திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், மாநகராட்சியில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தத் தேவையான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மக்களின் தேவைகளைப் பூா்த்தி செய்யும் வகையில் புதைச் சாக்கடை திட்டப் பணிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
தவெக நிா்வாகிகள் கோல்டன், கிஷோா், அபிஷேக் பொன்சீலன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக, சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி வந்த அமைச்சருக்கு, மத்திய மாவட்டச் செயலா் தலைமையில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
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