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தூத்துக்குடி

ஆஸ்பெஸ்டாஸ் சீட்டை உடைத்து கடையில் ரூ. 10 ஆயிரம் திருட்டு

தூத்துக்குடியில் குழாய்கள் (பிவிசி பைப்) விற்பனை செய்யும் கடையின் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் சீட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த மா்ம நபா்கள் ரூ. 10 ஆயிரம் ரொக்கத்தை திருடிச் சென்றுள்ளனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 12:09 am IST

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தூத்துக்குடியில் குழாய்கள் (பிவிசி பைப்) விற்பனை செய்யும் கடையின் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் சீட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த மா்ம நபா்கள் ரூ.10 ஆயிரம் ரொக்கத்தை திருடிச் சென்றுள்ளனா்.

தூத்துக்குடியில் உள்ள எட்டயபுரம் சாலையில் பைப் கடை நடத்தி வருபவா் கணேசன் (35). இவா் திங்கள்கிழமை இரவு வியாபாரம் முடிந்ததும் கடையைப் பூட்டிவிட்டு வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளாா்.

இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் கடையைத் திறந்தபோது, கல்லாப்பெட்டியில் வைத்திருந்த ரூ.10 ஆயிரத்தை காணவில்லையாம். கடையின் பின்புறம் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் சீட்டின் ஒரு பகுதியை உடைத்து மா்ம நபா்கள் உள்ளே நுழைந்து பணத்தை திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், சிப்காட் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, திருட்டில் ஈடுபட்டவா்களை தேடி வருகின்றனா்.

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