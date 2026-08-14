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தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடியில் இன்று நடைபெற இருந்த தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாம் ஆக. 21-க்கு மாற்றம்

தூத்துக்குடியில் வெள்ளிக்கிழமை (ஆக. 14) நடைபெறவிருந்த தனியாா்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம், உள்ளூா் விடுமுறை காரணமாக இம்மாதம் 21-ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

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வேலைவாய்ப்பு முகாம்

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 2:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடியில் வெள்ளிக்கிழமை (ஆக. 14) நடைபெறவிருந்த தனியாா்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம், உள்ளூா் விடுமுறை காரணமாக இம்மாதம் 21-ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி கோரம்பள்ளத்தில் உள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு - தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் மாதந்தோறும் சிறிய அளவிலான தனியாா் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்று வருகிறது. அதன்படி, ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கான முகாம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற இருந்தது.

கயத்தாறு வட்டம், காமநாயக்கன்பட்டி தூய பரலோக மாதா பேராலயத் திருவிழாவையொட்டி இம்மாவட்டத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை உள்ளூா் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், வேலைவாய்ப்பு முகாம் 21ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு நடைபெறும் என, மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு - தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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