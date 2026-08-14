மீன்வளத் துறை மானியக் கோரிக்கையின்போது, மீனவா்களுக்கு பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படும் என மீன்வளம், மீனவா் நலத்துறை அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத் தெரிவித்தாா்.
தூத்துக்குடி மத்திய மாவட்ட தவெக செயலராக பொறுப்பேற்ற பின்பு தூத்துக்குடிக்கு வியாழக்கிழமை வந்த அமைச்சருக்கு, விமான நிலையத்தில்
தவெக மாநில துணைப் பொதுச் செயலா் எஸ்.டி.ஆா். சாமுவேல் ராஜ் தலைமையில், மாவட்ட இணைச் செயலா் கோல்டன் முன்னிலையில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
பின்னா், தூத்துக்குடியில் உள்ள தலைவா்கள் சிலைகளுக்கு, அமைச்சா் மாலை அணிவித்து, மரியாதை செலுத்தினாா்.
தொடா்ந்து, மில்லா்புரத்தில் இளைஞரணி நிா்வாகி அபிஷேக் பொன்சீலன் தலைமையில் நூற்றுக்கணக்கான இளைஞா்கள், அமைச்சரை வரவேற்றனா். அப்போது, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
மீன்வளத் துறை மானியக் கோரிக்கையின்போது, மீனவா்களுக்கு பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படும். இலங்கை ராணுவத்தினரால் தமிழக மீனவா்கள் கைது செய்யப்படுவது குறித்து அடுத்த வாரம் தில்லியில் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சரை சந்தித்து முறையிடவுள்ளோம்.
தூத்துக்குடி மாநகரில் நிலவி வரும் குடிநீா் பிரச்னை குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா், மாநகராட்சி ஆணையரிடம் பேசியுள்ளேன். சில தொழில்நுட்பக் கோளாறு, குடிநீா் குழாய் உடைப்பு போன்றவை காரணமாக குடிநீா் தட்டுப்பாடு நிலவியதாகவும், தற்போது சரி செய்யப்பட்டுவிட்டதாகவும் அவா்கள் தெரிவித்தனா் என்றாா் அவா்.
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