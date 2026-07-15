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சென்னை

வண்ண மீன்கள் விற்பனையாளா்களுடன் மீன்வளத் துறை அமைச்சா் ஆலோசனை

சென்னை வண்ண மீன்கள் வா்த்தக மையத்தில் உள்ள பிரச்னைகளைச் சீா்செய்வது தொடா்பாக வண்ண மீன்கள் விற்பனையாளா்கள் சங்கத்தினருடன் மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஸ்ரீநாத் புதன்கிழமை ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.

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ஸ்ரீநாத். - கோப்புப்படம்.

Updated On :16 ஜூலை 2026, 12:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை வண்ண மீன்கள் வா்த்தக மையத்தில் உள்ள பிரச்னைகளைச் சீா்செய்வது தொடா்பாக வண்ண மீன்கள் விற்பனையாளா்கள் சங்கத்தினருடன் மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஸ்ரீநாத் புதன்கிழமை ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.

சென்னை கொளத்தூரில் கடந்த ஆண்டு அக்டோபா் மாதம் ரூ.53 கோடியில் வண்ண மீன்கள் வா்த்தக மையத்தை அப்போதைய முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்துவைத்தாா். அங்குள்ள கடைகள் முன்பதிவு செய்யப்பட்டாலும், போதிய வசதிகள் இல்லாத காரணத்தால், விற்பனையாளா்கள் கடைகளைத் திறக்க முன்வரவில்லை. இதனால், பெரும்பாளான கடைகள் மூடப்பட்டு, அந்த வா்த்தக மையம் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.

இதுதொடா்பாக வண்ண மீன்கள் விற்பனையாளா்கள் தமிழக அரசிடம் தொடா்ந்து கோரிக்கை விடுத்துவந்தனா். இந்தச் சூழலில், வண்ண மீன்கள் வா்த்தக மையத்தில் வண்ண மீன்கள் விற்பனையாளா்கள் சங்கத்தினருடன் மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஸ்ரீநாத், துறை இயக்குநா் கே.விஜயகாா்த்திகேயன் ஆகியோா் புதன்கிழமை ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.

இதுகுறித்து தங்க மீன்கள் வளா்ப்பவா்கள் மற்றும் விற்பனையாளா்கள் சங்கத் தலைவா் ஜி.பாபு கூறியதாவது:

வண்ண மீன்கள் வளா்க்க தூய்மையான குடிநீா் வசதி, வணிக பயன்பாட்டுக்கான சரக்கு மின் தூக்கி வசதி, மாத வாடகையை ரூ.5,000-ஆக குறைத்தல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் அமைச்சா் விடுக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து கோரிக்கைகளையும் பரிசீலனை செய்து, உடனடியாக தீா்வு காணப்படும் என அமைச்சா் உறுதியளித்தாா் என்றாா் ஜி.பாபு.

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