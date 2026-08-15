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தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடியில் 5,000 மரக்கன்றுகள், 5 லட்சம் பனைவிதைகள் நடும் பணி: அமைச்சா் தொடக்கிவைத்தாா்

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி தருவைகுளம் உரக்கிடங்கு வளாகத்தில் 5,000 மரக்கன்றுகள், 5 லட்சம் பனை விதைகள் நடும் பணியை மீன்வளம்- மீனவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.

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அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 5:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி தருவைகுளம் உரக்கிடங்கு வளாகத்தில் 5,000 மரக்கன்றுகள், 5 லட்சம் பனை விதைகள் நடும் பணியை மீன்வளம்- மீனவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.

பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கம், நகா்ப்புற பசுமையாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் தலைமை வகித்தாா். மாநகராட்சி ஆணையா் சி.ப்ரியங்கா முன்னிலை வகித்தாா்.

நிகழ்ச்சியில் அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத் பேசியதாவது: தருவைகுளம் உரக்கிடங்கு வளாகத்தில் 2019 முதல் தற்போது வரை 206 ஏக்கா் பரப்பளவில் 1,87,800 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன. மாநகராட்சியின் வடக்கு, கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு மண்டலங்களில் 32,373 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம் மாநகராட்சிப் பகுதியில் இதுவரை 2,20,173 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன.

சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்க பொதுமக்கள் அதிக அளவில் மரக்கன்றுகளை நட்டு வளா்க்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

இதில், ஓட்டப்பிடாரம் வட்டாட்சியா் அய்யனாா், மாநகராட்சி உதவி செயற்பொறியாளா் முனிரஹமது, உதவிப் பொறியாளா்கள் ராஜேஷ்கண்ணன், காந்திமதி, ஸ்டாலின் பாக்கியநாதன், ராஜபாண்டி மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள், பணியாளா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

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