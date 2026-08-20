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தூத்துக்குடி

ஹஜ் ஆய்வாளா் பணியிடம்: விண்ணப்பிக்க ஆக. 27 கடைசி நாள்

2027-இல் ஹஜ் புனிதப் பயணம் மேற்கொள்ளும் தமிழக பயணிகளுக்கு சேவையாற்றுவதற்காக சவூதி அரேபியாவில் மாநில ஹஜ் ஆய்வாளா்களாக தற்காலிகமாக பணிபுரிய விரும்புவோரிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

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விண்ணப்பிக்க...

Updated On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 5:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

2027-இல் ஹஜ் புனிதப் பயணம் மேற்கொள்ளும் தமிழக பயணிகளுக்கு சேவையாற்றுவதற்காக சவூதி அரேபியாவில் மாநில ஹஜ் ஆய்வாளா்களாக தற்காலிகமாக பணிபுரிய விரும்புவோரிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இந்தப் பணிக்கான காலம் 3.4.2027 முதல் 25.6.2027 வரையாகும். மத்திய, மாநில அரசு ஊழியா்கள், துணை ராணுவப் படைகளில் பணியாற்றும் தகுதியான அலுவலா்கள், தன்னாட்சி அமைப்புகள், மத்திய, மாநில அரசுகளின் கீழ் செயல்படும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் நிரந்தரப் பணியாளா்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவா்கள்.

சவூதி அரேபியாவில் பணியாற்றும் காலம் பணிக்காலமாகக் கருதப்படும். விண்ணப்பிக்கும் முறை, தகுதி மற்றும் நியமன நடைமுறை உள்ளிட்ட விவரங்களை இந்திய ஹஜ் குழுவின் இணையதளத்தில் (ஜ்ஜ்ஜ்.ட்ஹத்ஸ்ரீா்ம்ம்ண்ற்ற்ங்ங்.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய்) தெரிந்து கொள்ளலாம்.

தகுதியுள்ளவா்கள் ஆக. 27-ஆம் தேதிக்குள் இணையவழியில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவித்தாா்.

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