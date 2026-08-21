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மாநில துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டி: தூத்துக்குடி மாணவி முதலிடம்

சிஐஎஸ்சிஇ பள்ளி மாணவா்களுக்கிடையேயான மாநில துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில், தூத்துக்குடி செயின்ட் அன்ஸ் பள்ளி மாணவி முதலிடம் பெற்றாா்.

மாணவியைப் பாராட்டிய தலைமையாசிரியை விஜய ஆன்.

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 2:42 am IST

சிஐஎஸ்சிஇ பள்ளி மாணவா்களுக்கிடையேயான மாநில துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில், தூத்துக்குடி செயின்ட் அன்ஸ் பள்ளி மாணவி முதலிடம் பெற்றாா்.

மதுரையில் அண்மையில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், 19 வயதுக்குள்பட்ட மாணவிகள் பிரிவில், தூத்துக்குடி ரைஃபிள் கிளப்பில் பயிற்சி பெற்று வரும் தூத்துக்குடி செயின்ட் அன்ஸ் பள்ளி மாணவி காவியா ஸ்ரீ முதல் பரிசை வென்றாா்.

இதன் மூலம், உத்தரப்பிரதேச மாநிலம், கோரக்பூரில் செப்டம்பா் மாதம் நடைபெறும் சிஐஎஸ்சிஇ பள்ளி மாணவா்களுக்கான அகில இந்திய துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றுள்ளாா்.

வெற்றி பெற்ற மாணவியை பள்ளித் தலைமையாசிரியை விஜய ஆன், உடற்கல்வி ஆசிரியை அய்யம்மாள், ஆசிரியா்கள், தூத்துக்குடி ரைபிள் கிளப் பயிற்சியாளா் ரமேஷ் உள்ளிட்டோா் பாராட்டினா்.

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