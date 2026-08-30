திருச்செந்தூரில் உள்வாங்கிய கடல்!
திருச்செந்தூரில் உள்வாங்கிய கடல்..
திருச்செந்தூரில் சனிக்கிழமை உள்வாங்கிய கடல்நீா்.
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் அருகே அய்யா கோயில் பகுதியில் சனிக்கிழமை, சுமாா் 60 அடி தொலைவுக்கு கடல்நீா் உள்வாங்கியதால் வெளியே தெரிந்த பாசி படா்ந்த பாறைகள். எனினும், பக்தா்கள் வழக்கம்போல புனித நீராடினா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.