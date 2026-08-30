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திருச்செந்தூரில் உள்வாங்கிய கடல்!

திருச்செந்தூரில் உள்வாங்கிய கடல்..

திருச்செந்தூரில் சனிக்கிழமை உள்வாங்கிய கடல்நீா்.

Published On :30 ஆகஸ்ட் 2026, 2:12 am IST

திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் அருகே அய்யா கோயில் பகுதியில் சனிக்கிழமை, சுமாா் 60 அடி தொலைவுக்கு கடல்நீா் உள்வாங்கியதால் வெளியே தெரிந்த பாசி படா்ந்த பாறைகள். எனினும், பக்தா்கள் வழக்கம்போல புனித நீராடினா்.

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