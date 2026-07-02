தேசிய மருத்துவா்கள் தினத்தை முன்னிட்டு கோவில்பட்டி இந்திய மருத்துவ சங்கம் (ஐ.எம்.ஏ.) சாா்பில், ‘போதைப் பழக்கத்துக்கு எதிராக ஒன்றிணைவோம், ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம்’ என்ற கருப்பொருளில் விழிப்புணா்வு மாரத்தான்-வாக்கத்தான் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கோவில்பட்டி கதிரேசன் கோயில் சாலையில் உள்ள தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் இருந்து தொடங்கிய மாரத்தான்-வாக்கத்தான் நிகழ்ச்சியை, காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ஜகநாகன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கா. கருணாநிதி, நகா்மன்றத் தலைவா் (பொ) ஆா்.எஸ். ரமேஷ் ஆகியோா் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தனா்.
கோவில்பட்டி தவெக நகரச் செயலா் செந்தில்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா்.
மருத்துவா்கள், அவா்களின் குடும்பத்தினா், செவிலியா்கள், சமூக ஆா்வலா்கள் உள்பட 250-க்கும் மேற்பட்டோா் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனா்.
இந்திய மருத்துவ சங்க பொருளாளா் மருத்துவா் பாலமுருகன் வரவேற்றாா். செயலா் மருத்துவா் சிவநாராயணன் நன்றி கூறினாா்.
மருத்துவா்களுக்கு பி.சி. ராய் விருது வழங்கும் விழா:
கோவில்பட்டி ரோட்டரி சங்கம் சாா்பில் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற தேசிய மருத்துவா் தின விழா நிகழ்ச்சிக்கு, ரோட்டரி சங்கத் தலைவா் முத்து முருகன் தலைமை வகித்தாா். ரோட்டரி மாவட்ட புரவலா் விநாயகா ஜி. ரமேஷ், நிா்வாகி முத்துச்செல்வம், ரோட்டரி மாவட்ட முன்னாள் உதவி ஆளுநா் பரமேஸ்வரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
மூத்த மருத்துவா் என்.டி. ஸ்ரீனிவாசன், மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளா் மருத்துவா் பாலகிருஷ்ணன், உறைவிட மருத்துவா் சுதா ஆகியோருக்கு பி.சி. ராய் விருது வழங்கப்பட்டது.
கோவில்பட்டி, எஸ்.எஸ். துரைச்சாமி நாடாா் மாரியம்மாள் கலை,அறிவியல் கல்லூரி மாணவா்கள் ரத்த தானம் வழங்கினா். மருத்துவமனை வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. நலமுடன் வாழ 10 கட்டளைகளுக்கான விழிப்புணா்வு லச்சினையை மூத்த மருத்துவா் என்.டி. ஸ்ரீனிவாசன் வெளியிட, மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளா் பாலகிருஷ்ணன் பெற்றுக் கொண்டாா். மருத்துவா் பிதான் சந்திர ராயின் புகைப்படம், மருத்துவா்களுக்கு வழங்கி பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஓய்வுபெற்ற கல்லூரி முதல்வா் கிருஷ்ணசாமி, ரோட்டரி சங்க நிா்வாகிகள் சீனிவாசன், பழனிகுமாா், பிரபாகரன், நடராஜன், கருப்பசாமி, மணிகண்டன், வழக்குரைஞா் முத்துராமலிங்கம், மருத்துவா்கள் துரை. பத்மநாபன், துளசி லட்சுமி, சூரிய பிரகாஷ், காளீஸ்வரி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னாள் தலைவா் ராஜ்குமாா் வரவேற்றாா். ரோட்டரி சங்க செயலா் ரமேஷ் குமாா் நன்றி கூறினாா்.
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