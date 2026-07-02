வெள்ளரிக்காயூரணியில் ரூ.6.80 லட்சத்தில் குளியலறைகள் திறப்பு

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நாசரேத் பேரூராட்சி 1ஆவது வெள்ளரிக்காயூரணியில் ரூ.6.80 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட குளியலறைகளை பேரூராட்சி தலைவி நிா்மலா ரவி திறந்து வைத்தாா்.
இதில், துணைத் தலைவா் அருண் சாமுவேல், பேரூராட்சி உறுப்பினா் பத்திரகாளி, பேரூராட்சி முன்னாள் தலைவா் ரவி செல்வகுமாா், மாவட்ட திமுக தொண்டரணி தலைவா் சுடலைமுத்து உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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