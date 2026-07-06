Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை: 7-வது முறையாக ஆஸ்திரேலிய மகளிர் சாம்பியன்!சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணி: ஒடிசாவில் 20 லட்சம் பேர் நீக்கம்!கர்நாடகம்: மொபைல் டார்ச் வெளிச்சத்தில் 90 கி.மீ. அரசுப் பேருந்தை இயக்கிய ஓட்டுநர்! ஆதவ் அர்ஜுனா மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: கே.பி. முனுசாமி ஆதவ் அர்ஜுனா மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: கே.பி. முனுசாமி கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு சோபா வந்தவுடன் திமுகவை விட்டு சிலர் சென்று விட்டனர்: உதயநிதி வீரவநல்லூா் அருகே தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: மேலும் 4 பேர் கைது கூடங்குளம் அணு உலையில் பழுது: மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்
/
தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடியில் அங்கன்வாடி மையங்கள், கிரிக்கெட் மைதானம் திறப்பு

News image

கிரிக்கெட் மைதானத்தை திறந்துவைத்து போட்டியை தொடங்கிவைத்தாா் அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத்.

Updated On :6 ஜூலை 2026, 2:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

எஸ்.இ.பி.சி.பவா் நிறுவன சமூக பொறுப்பு நிதியின் மூலம் தூத்துக்குடி மாநகராட்சிக்குள்பட்ட குரூஸ்புரம், விவேகானந்தா் காலனி, அண்ணா நகா் ஆகிய பகுதிகளில் தலா ரூ.15.34 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டுள்ள 3 அங்கன்வாடி மையக் கட்டடங்களை, மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் தலைமையில், தமிழக மீன்வளம், மீனவா் நலத்துறை அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

தொடா்ந்து, தூத்துக்குடி மாநகராட்சிக்குள்பட்ட தருவை விளையாட்டு மைதானத்தில் ரூ. 49.85 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள டா்ஃப் கிரிக்கெட் மைதானத்தை திறந்து வைத்து கிரிக்கெட் போட்டியை தொடங்கிவைத்தாா்.

மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ச்சி திட்ட அலுவலா் காயத்ரி, மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் ஜெயரத்தினராஜா, தூத்துக்குடி வட்டாட்சியா் திருமணிஸ்டாலின், முதன்மைச் செயல்பாட்டு அதிகாரி நரேந்திரா உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தூத்துக்குடியில் ஜூன் 28இல் மாவட்ட செஸ் போட்டி

தூத்துக்குடியில் ஜூன் 28இல் மாவட்ட செஸ் போட்டி

ஓமன் நாட்டில் உயிரிழந்த மாலுமியின் உடலை தூத்துக்குடிக்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை

ஓமன் நாட்டில் உயிரிழந்த மாலுமியின் உடலை தூத்துக்குடிக்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை

தூத்துக்குடியில் 5 போ் குண்டா் சட்டத்தில் கைது

தூத்துக்குடியில் 5 போ் குண்டா் சட்டத்தில் கைது

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் நள்ளிரவில் அமைச்சா் திடீா் ஆய்வு

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் நள்ளிரவில் அமைச்சா் திடீா் ஆய்வு

விடியோக்கள்

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

குதிரை பேரத்தை உருவாக்கியதே திமுகதான்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK

குதிரை பேரத்தை உருவாக்கியதே திமுகதான்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!