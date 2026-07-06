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தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடியில் வடமாநில இளைஞா் மா்ம மரணம்

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மர்ம மரணம்... - கோப்புப்படம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 2:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி புதிய துறைமுகம் பகுதியில் தங்கி வேலை செய்து வந்த உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தைச் சோ்ந்த இளைஞா் மா்மமான முறையில் உயிரிழந்தாா்.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம், லக்கிம்பூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் சுகி மகன் மகேஷ் குமாா் (35). தூத்துக்குடி புதிய துறைமுகத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியாா் கட்டுமான நிறுவனத்தில் தொழிலாளியாக பணியாற்றி வந்த இவருக்கு மது அருந்தும் பழக்கம் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், சனிக்கிழமை வேலைக்குச் செல்லாமல் அறையில் தனியாக இருந்தாராம். வேலை முடிந்து சக தொழிலாளா்கள் வந்து பாா்த்தபோது, மகேஷ் குமாா் இறந்த நிலையில் கிடந்தாராம்.

தகவலறிந்து வந்த தொ்மல்நகா் போலீஸாா், சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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