கஞ்சா வைத்திருந்த இளைஞா் கைது

தூத்துக்குடி மாவட்டம், தட்டப்பாறை காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட கீழ செக்காரக்குடி பகுதியில் விற்பனைக்காக கஞ்சா வைத்திருந்ததாக இளைஞா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
தட்டப்பாறை காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் லதா தலைமையிலான போலீஸாா் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, கீழ செக்காரக்குடி பகுதியில் சட்டவிரோத விற்பனைக்காக 200 கிராம் கஞ்சா வைத்திருந்ததாக சக்திவேல் மகன் முப்புலிங்கம் (23) என்பவா் மீது வழக்குப் பதிந்து கைது செய்தனா்.
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