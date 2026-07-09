தூத்துக்குடி வழக்குரைஞா்கள் சங்கத் தோ்தல்: தலைவா், செயலா் போட்டியின்றி தோ்வு

தூத்துக்குடி வழக்குரைஞா்கள் சங்கத் தோ்தலில் தலைவா், செயலா் உள்ளிட்டோா் போட்டியின்றி தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
இத்தோ்தலுக்கான வேட்புமனு பரிசீலனை நிறைவடைந்து, தகுதிபெற்ற வேட்பாளா்களின் அதிகாரபூா்வ பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அதில் தலைவா், செயலா் ஆகியோா் போட்டியின்றி தோ்வாகியுள்ளனா்.
இதுகுறித்து தோ்தல் அதிகாரிகள் எஸ்.பி. ராமச்சந்திரன், ஜே. ராஜேந்திரன், பி. பிள்ளைவிநாயகம் ஆகியோா் வெளியிட்ட அறிக்கை: தூத்துக்குடி வழக்குரைஞா்கள் சங்கத் தலைவா் பதவிக்கு எஸ்.பி. வாரியா், செயலா் பதவிக்கு எஸ்.எஸ்.பி. அசோக் ஆகியோரின் வேட்புமனுக்கள் மட்டுமே ஏற்கப்பட்டதால் அவா்கள் போட்டியின்றித் தோ்வாகினா். மகளிா் செயற்குழு உறுப்பினா்கள் பதவிக்கு விண்ணப்பித்த எம். ஜஸ்டினா, ஏ. செல்வலட்சுமி, என். உஜியானா ஆகிய மூவரும் போட்டியின்றி தோ்வாகினா்.
துணைத் தலைவா் பதவிக்கு ஜி. ஜஸ்டின், எஸ். ராஜா, இணைச் செயலா் பதவிக்கு எம். ஆரோக்கியமேரி, எஸ். இப்ராஹிம், பொருளாளா் பதவிக்கு என். இளவளவன், கே. நான்சி சோபனா ஜெனிபா் ஆகியோா் போட்டியிடுகின்றனா். ஆண்கள் செயற்குழு உறுப்பினா்கள் பிரிவில் உள்ள இடங்களுக்கு எம். சின்னமுத்து, எம். ஐயப்பன், கே. முனிஸ்குமாா், எம். முருகன், எம். முத்து தினேஷ், ஈ.சி. ராஜகுமாா் ஆபிரகாம், ராஜ்குமாா், எம்.சபரிநாதன் ஆகிய 8 போ் போட்டியிடுகின்றனா்.
தோ்தல் இம்மாதம் 31ஆம் தேதி காலை 10 மணிமுதல் மாலை 4 மணி வரை நடைபெறும். பின்னா் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என்றனா் அவா்கள்.
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