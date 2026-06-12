மாநிலங்களவைத் தோ்தல் அறிவிக்கப்பட்ட கா்நாடகம், ஆந்திரம், குஜராத் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பல வேட்பாளா்கள் போட்டியின்றி தோ்வாகினா். கா்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே போட்டியின்றி தோ்வானாா்.
கா்நாடகம், ஆந்திரம் உள்ளிட்ட 10 மாநிலங்களில் வரும் ஜூன் 21 முதல் ஜூலை 19 வரையிலான காலகட்டத்தில் 24 மாநிலங்களவை எம்.பி.க்களின் பதவிக் காலம் நிறைவடையவுள்ளது. ஆந்திரம், குஜராத், கா்நாடகத்தில் தலா 4 எம்.பி.க்கள், மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தானில் தலா 3 எம்.பி.க்கள், ஜாா்க்கண்டில் 2 எம்.பி.க்கள், மணிப்பூா், மேகாலயம், அருணாசல பிரதேசம், மிஸோரம் மாநிலங்களில் தலா ஒரு எம்.பி.யின் பதவிக் காலம் நிறைவடைவதையொட்டி, இந்த இடங்களுக்கு வரும் ஜூன் 18-ஆம் தேதி தோ்தல் நடத்தப்படும் என்று தோ்தல் ஆணையம் அண்மையில் அறிவிப்பு வெளியிட்டது.
இதுதவிர, தமிழகம், மகாராஷ்டிரம், ஒடிஸாவில் தலா ஓரிடம் என காலியான 3 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கு இடைத்தோ்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. மொத்தம் 27 இடங்களுக்கான இத்தோ்தலில் வேட்புமனுவை திரும்பப் பெறுவதற்கான கால அவகாசம் வியாழக்கிழமை நிறைவடைந்த நிலையில், பல்வேறு மாநிலங்களில் வேட்பாளா்கள் பலா் போட்டியின்றி தோ்வாகினா்.
கா்நாடகத்தில் இருந்து மீண்டும் காா்கே: காங்கிரஸ் ஆளும் கா்நாடகத்தில் முன்னாள் பிரதமா் தேவெ கெளடா, காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே உள்பட நால்வரின் பதவிக் காலம் நிறைவடையும் நிலையில், காா்கே மீண்டும் எம்.பி.யாக போட்டியின்றி தோ்வாகியுள்ளாா்.
இதேபோல், காங்கிரஸ் வேட்பாளா்கள் மன்சூா் அலி கான், பவன் கேரா ஆகியோரும், பாஜக வேட்பாளா் எம்.நாகராஜாவும் போட்டியின்றி தோ்வாகினா்.
ஆந்திரத்தில் தே.ஜ. கூட்டணிக்கு 4 இடங்கள்: ஆந்திரத்தில் 4 எம்.பி. இடங்களிலும் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளா்கள் போட்டியின்றி தோ்வாகினா். தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் பாஷ்யம் ராமகிருஷ்ணா, லிங்கமனேனி ரமேஷ், சிந்தகாயலா விஜய், ஜனசேனையின் சனா சதீஷ் பாபு ஆகியோா் தோ்வாகியுள்ளனா்.
குஜராத்தில் பாஜகவுக்கு 4 இடங்கள்: குஜராத்தில் 4 இடங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட தோ்தலில், ஆளும் பாஜகவின் ராஜுபாய் சுக்லா, மன்சிங் பாா்மா், முகேஷ்பாய் ரத்வா, ஜிதேந்திர கன்ஜாரியா ஆகியோா் போட்டியின்றி தோ்வாகினா். எதிா்க்கட்சியான காங்கிரஸ் தரப்பில் வேட்பாளா் யாரும் நிறுத்தப்படவில்லை.
ராஜஸ்தானில் பாஜக 2, காங்கிரஸ் 1: ராஜஸ்தானில் மூன்று இடங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட தோ்தலில், பாஜக வேட்பாளா்கள் சதீஷ் பூனியா, அல்கா குா்ஜாா், காங்கிரஸ் வேட்பாளா் நீரஜ் டங்கி ஆகியோா் போட்டியின்றி தோ்வாகினா்.
பிற மாநிலங்களில்....: மணிப்பூரில் ஓரிடத்துக்கு அறிவிக்கப்பட்ட தோ்தலில், பாஜக மாநில தலைவா் ஏ.சாரதா தேவி போட்டியின்றி தோ்வானாா். மேகாலயத்தில் தேசிய மக்கள் கட்சியின் துணைத் தலைவா் ஜேம்ஸ் கே.சங்மா, அருணாசல பிரதேசத்தில் பாஜகவின் டய் தகாக் ஆகியோா் போட்டியின்றி தோ்வாகினா்.
மகாராஷ்டிரத்தில் மறைந்த முன்னாள் துணை முதல்வா் அஜீத் பவாரின் மனைவி சுனேத்ரா பவாா் ராஜிநாமாவால் காலியான ஓரிடத்துக்கு அறிவிக்கப்பட்ட தோ்தலில் அவரது தேசியவாத காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ராஜேந்திர ஜெயின் போட்டியின்றி தோ்வானாா்.
ஒடிஸாவில் பிஜு ஜனதா தளம் சாா்பில் மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக இருந்த தேபாசிஷ் சமந்தரே கடந்த மே மாதம் ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, பாஜகவில் இணைந்தாா். அந்த இடத்துக்கான இடைத்தோ்தலில் பாஜக சாா்பில் களமிறக்கப்பட்ட அவா் போட்டியின்றி தோ்வானாா்.