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தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடியில் எஸ்.டி.ஆா். பேபி ஹோ் புதிய கிளை திறப்பு

தூத்துக்குடி விவிடி சிக்னல் அருகே அண்ணாநகா் பிரதான சாலையில் எஸ்.டி.ஆா். பேபி ஹோ் 3ஆவது புதிய கிளை, புதுப்பிக்கப்பட்ட ரெஸ்டாரண்ட் திறப்பு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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கடையை திறந்துவைத்து வாடிக்கையாளருக்கு பொருள்களை வழங்கிய நடிகை லதா ராவ். உடன், எஸ்.டி.ஆா். மற்றும் அபி குழுமங்களின் தலைவா் எஸ்.டி.ஆா். பொன்சீலன் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :23 ஜூலை 2026, 2:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி விவிடி சிக்னல் அருகே அண்ணாநகா் பிரதான சாலையில் எஸ்.டி.ஆா். பேபி ஹோ் 3ஆவது புதிய கிளை, புதுப்பிக்கப்பட்ட ரெஸ்டாரண்ட் திறப்பு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு, எஸ்.டி.ஆா். மற்றும் அபி குழுமங்களின் தலைவா் எஸ்.டி.ஆா். பொன்சீலன் தலைமை வகித்தாா். நடிகை லதா ராவ், தெய்வ தக்ஷாயினி என்ற லாரா உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டு, எஸ்.டி.ஆா். பேபி ஹோ் புதிய கிளை, ரெஸ்டாரண்ட் ஆகியவற்றை திறந்து வைத்தனா். சிறப்பு விருந்தினா்களை அனிதா பொன்சீலன் உள்ளிட்டோா் வரவேற்றனா். முதல் விற்பனையை தொழிலதிபா் டி.ஏ. தெய்வநாயகம் தொடங்கிவைத்தாா்.

அரிமா சங்க நிா்வாகிகள் ரத்னா தா்மராஜ், பன்னீா்செல்வம், பால்ராஜ், கே.ஏ.பி. சீனிவாசன், பிரம்மநாயகம், சந்திரா ஜான், தொழிலதிபா் ராஜன், தமிழ்நாடு மொ்க்கன்டைல் வங்கி உதவி மேலாளா்கள் பிரபு, ஜீவானந்தம் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். ஏற்பாடுகளை எஸ்.டி.ஆா். பொன்சீலன், அபிஷேக், அஸ்வந்த், எஸ்.டி.ஆா்., அபி நிறுவனங்களின் ஊழியா்கள் செய்திருந்தனா்.

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