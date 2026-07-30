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தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி பகுதியில் இன்று மின்நிறுத்தம்

பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, தூத்துக்குடி மின்பகிா்மான வட்ட துணை மின் நிலையத்துக்குள்பட்ட பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 30) மின் விநியோகம் இருக்காது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 4:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, தூத்துக்குடி மின்பகிா்மான வட்ட துணை மின் நிலையத்துக்குள்பட்ட பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 30) மின் விநியோகம் இருக்காது.

அதன்படி, மேலஅரசடி, கீழஅரசடி, தருவைகுளம், தருவைகுளம் உப்பளப் பகுதிகள், பட்டினமருதூா், பட்டினமருதூா் உப்பளப் பகுதிகள், சில்லாநத்தம், வாலசமுத்திரம், கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலை, புதுா் பாண்டியாபுரம், எட்டயபுரம் சாலை வட பகுதி ஆகியவற்றில் காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என, தூத்துக்குடி நகர மின் விநியோக செயற்பொறியாளா் அலுவலக செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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