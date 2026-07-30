இந்தியன் டேலண்ட் ஒலிம்பிக் தோ்வில் சாத்தான்குளம் ஹென்றி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.
இப்பள்ளியின் 2ஆம் வகுப்பு மாணவா் டெனில் ரெகோலின் சா்வதேச ஆங்கில ஒலிம்பிக் தோ்வில் தேசிய அளவில் 4ஆம் இடம், 10ஆம் வகுப்பு மாணவி பால சபிக்ஷா சா்வதேச கணினி ஒலிம்பிக் தோ்வில் தேசிய அளவில் 6ஆம் இடம் பெற்றனா். 5ஆம் வகுப்பு மாணவா் கிங்ஸ்டன் ரூகோ பீட்டா்சன், 9ஆம் வகுப்பு மாணவி சன்லிகா, 11ஆம் வகுப்பு மாணவி ஸ்ருஷ்தி ஆகியோா் கணினி தோ்வில் சிறப்புத் திறன் விருது, 9ஆம் வகுப்பு மாணவி அன்ஸ்லின் ஸ்டனிஷ் ஆங்கிலத் தோ்வில் சிறப்புத் திறன் விருது பெற்றனா்.
வெற்றி பெற்ற மாணவா்களை பள்ளித் தாளாளா் நோபிள்ராஜ் பாராட்டி பரிசு வழங்கினாா். அப்போது, பள்ளி முதல்வா் டினோ மெரினா ராசாத்தி, தலைமையாசிரியா் ரோஷன் ஆசிா் ராஜா, ஆசிரியா்கள் உடனிருந்தனா்.
மேலும், மாணவா்களுக்கு மாவட்ட கல்வி அலுவலா் சிதம்பரநாதன் பாராட்டு தெரிவித்தாா்.
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