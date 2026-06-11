ஸ்ரீவைகுண்டம் முன்னாள் எம்எல்ஏ ஊா்வசி எஸ். அமிா்தராஜ் சாா்பில் வழங்கப்படும், ஊா்வசி செல்வராஜ் நினைவு இலவச பொறியியல் கல்வி வழங்கும் விழா, தூத்துக்குடி கணேஷ் நகரில் உள்ள தெற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
20ஆவது ஆண்டாக நிகழாண்டுக்கான இலவச பொறியியல் கல்வி வழங்கும் விழாவுக்கு, ஸ்ரீவைகுண்டம் முன்னாள் எம்எல்ஏவும், தெற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவருமான ஊா்வசி எஸ். அமிா்தராஜ் தலைமை வகித்து, 25 மாணவா்களுக்கு இலவச பொறியியல் கல்வி பயில்வதற்கான ஆணைகளை வழங்கினாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், தெற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் துணைத் தலைவா் சங்கா், வட்டாரத் தலைவா்கள் நல்லகண்ணு, கோதண்டராமன், ஜெயராஜ், ஜெயசீலன் துரை, தாசன், சொரிமுத்து பிரதாபன், புங்கன், பாா்த்தசாரதி, பிரபு, துரைராஜ் ஜோசப், சற்குரு, பாலசிங், டாக்டா் ரமேஷ் பிரபு, சிவபெருமாள், ஊடகப்பிரிவு முத்து மணி, நகரத் தலைவா்கள் கருப்பசாமி ராஜ்குமாா், இசை சங்கா், கோவில்பட்டி அருண்பாண்டியன், மகிளா காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவி மாரியம்மாள், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவு மாவட்டத் தலைவா் முத்துராஜ், இளைஞா் காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவா் ஆல்வின், தொகுதித் தலைவா் ஜேம்ஸ், வழக்குரைஞா் பாலசுப்பிரமணியன், விவசாயப் பிரிவு வடிவேல், நாசரேத் பிரேம், கொ்சோன் மற்றும் நிா்வாகிகள் மாணவா், மாணவிகள், பெற்றோா்கள் கலந்து கொண்டனா்.